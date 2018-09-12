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تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف في عسير والجهات الأمنية يسفر عن ضبط أكثر من 1800 لتر من الخمور

تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف في عسير والجهات الأمنية يسفر عن ضبط أكثر من 1800 لتر من الخمور

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تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف في عسير والجهات الأمنية يسفر عن ضبط أكثر من 1800 لتر من الخمور

تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف في عسير والجهات الأمنية يسفر عن ضبط أكثر من 1800 لتر من الخمور
http://almnatiq.net/?p=630602
المناطق - عسير

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية بالمنطقة عن ضبط عدة مصانع للخمور بأماكن جبلية متفرقة في مدينة أبها وخميس مشيط وضبط قرابة ١٨٠٠ لتر.
وقد سُلّم الموقع للجهات الأمنية حيث تم إكمال اللازم حيال إتلاف الكمية بالموقع.
وتأتي هذه الجولات التمشيطية لمواقع الخمور بعد ورشة العمل التي نُفذت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير والتي أقيمت بجامعة الملك خالد، ونوقشت فيها الخطة التنفيذية لمواجهة المخدرات بمنطقة عسير. والتي حضرها أكثر من 23 جهة حكومية، من ضمنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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