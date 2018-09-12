تبادل التجارب والخبرات بين مجلسي بقيق والباحة البلديين

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قام المجلس البلدي بمحافظة بقيق بزيارة لأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة الذين رتبوا برنامجا لهذه الزيارة التي تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات بين المجالس البلدية

وقد بدأ البرنامج باستقبال الوفد في المطار الإقليمي بالعقيق ثم حضور مهرجان الرمان الوطني في نسخته السابعة بمحافظة القرى الذي تفضل سمو أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بافتتاحه وسط حضور كبير من الأهالي، وفي اليوم الثاني التقى وفد بلدي بقيق بأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بحضور وكيل الأمين للتعمير المهندس خالد الصائغ حيث رحب الدكتور السواط بهم في منطقة الباحة وقدم عرضا موجزا عن منطقة الباحة من الناحية الجغرافية والمناخية والسكانية والتخطيطية والخطط والمشاريع التي نفذتها الأمانة ورؤيتها المستقبلية للمشاريع التي تعتزم تنفيذها، موضحا هوية المنطقة الأساسية” الهوية الزراعية” معددا مزاياها الطبيعية والمناخية والزراعية مؤكداً أن القطاع البلدي يقود التنمية كما التقى وفد بقيق بزملائهم أعضاء المجلس البلدي بالباحة في مقر الاجتماعات بالمجلس وقدم رئيس المجلس أحمد آل هادي الزهراني عرضا عن أعمال المجلس خلال ولايته في دورته الثالثة، مشيرا إلى التواصل المستمر مع شيوخ ومعرفي وأهالي أحياء مدينة الباحة وقراها التي تزيد عن 60 قرية مؤكدا تفهم الأمانة وتعاونها لتنفيذ القرارات والتوصيات – بحسب الإمكانيات – التي يطرحها المجلس خدمة لتنمية المدينة، وأبان الدور الذي تقوم به اللجان الدائمة ، وشارك نائب رئيس المجلس البلدي جمعان الكرت في استعراض طموحات المجلس من بدء تسلمه مهامه ومشاركة المجلس في طرح ورقة عمل تتعلق بفكرة توسيع المدينة في الناحية الشمالية الشرقية خصوصا وأن المنطقةمهيأة للتنمية العمرانية إذ يمر بها الطريق الدائري الذي تنفذه وزارة النقل، ومبررات المقترح الحفاظ على هوية المدينة الزراعية وكذلك المدرجات الزراعية لتبقى سلة غذاء، فضلا عن اعتزام المجلس تنظيم ورشة عمل تحت عنوان “كيف نحافظ على النمط المعماري للمدينة” بهدف إبراز خصوصية المنطقة العمرانية سيما وأنها واحد من مواقع الجذب السياحي المتميز في وطننا الغالي، بعد ذلك قدم رئيس المجلس البلدي بمحافظة بقيق عبدالله بن عايد آل عايد تعريفا عن محافظة بقيق والتي يستخرج منها النسبة الأعلى من نفط المملكة من “حقل غوار” وعرج في حديثه الأعمال التي قام بها المجلس خلال الفترة الماضية مبينا ذيوع مهرجان سفاري بقيق والذي يهدف الحفاظ على تراث محافظة بقيق، وشاركه في الحديث عضو المجلس البلدي رئيس بلدية بقيق فارس بن محمد آل عريج عن التقارب بين بلدي بقيق والبلدية وذلك سعياً لمصلحة التنمية وخدمة للأهالي، وفي سياق البرنامج قام الوفد بزيارة لقرية ذي عين التراثية حيث قدم المشرف العام على القرية الأستاذ يحيى عارف شرحا تفصيليا عن قرية ذي عين من حيث المسمى والمزايا الطبيعية والتراثية والخطط الطموحة في المستقبل ومن بينها الترتيب لتسجيل قرية ذي عين ضمن التراث العالمي كما زار أعضاء الوفد منتزهي الأمير مشاري ومنتزه رغدان وأبدوا اعجابهم بالطبيعة الخلابة التي تتميز بها منطقة الباحة.