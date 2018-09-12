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صحة عسير تعلن مواعيد حملة الرش البؤري

صحة عسير تعلن مواعيد حملة الرش البؤري
http://almnatiq.net/?p=630616
المناطق - عسير

أعلنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير أن إدارة مكافحة نواقل المرض بصحة المنطقة سوف تبدأ بتنفيذ حملة (رش بؤري ) للمنازل بالمبيد ذو الأثر الباقي وذلك من يوم 6/1/1440هـ ولمدة خمسة أيام في الفرشة والربوعة .

وأكدت صحة عسير أنه سوف يتم خلال الحملة توزيع الكريمات الطاردة للبعوض على السكان ، كما تم تأمين احتياج الفرق من أجهزة ومعدات وغيرها ، فيما تم تدريب العاملين على كيفية الرش حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية ، مع تنفيذ التوعية الصحية اللازمة من قبل أقسام مكافحة نواقل المرض ومراكز الرعاية الصحية بالمنطقة .

جديرُ بالذِكر أن عدد الفرق التي سوف تنفذ الحملة ( 22) فرقة ، ومجموع القوى العاملة ( 94) شخصاً ، بمختلف الفئات ، وعدد السيارات المشاركة ( 22) سيارة ، كما يبلغ العدد المستفيد من السكان ( 8501) نسمة ، وعدد المنازل ( 1448 ) منزل في ( 69) قرية.

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