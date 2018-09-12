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وزير الدفاع الأمريكي: المملكة والإمارات تبذلان جهودا لتجنب استهداف مدنيين باليمن

وزير الدفاع الأمريكي: المملكة والإمارات تبذلان جهودا لتجنب استهداف مدنيين باليمن

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منطقة عسير

وزير الدفاع الأمريكي: المملكة والإمارات تبذلان جهودا لتجنب استهداف مدنيين باليمن

وزير الدفاع الأمريكي: المملكة والإمارات تبذلان جهودا لتجنب استهداف مدنيين باليمن
http://almnatiq.net/?p=630618
المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن السعودية والإمارات تبذلان الجهود اللازمة لتجنب خطر استهداف المدنيين في اليمن.

وأضاف ماتيس – في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء – “أن التحالف العربي يبذل كل الجهود في اليمن لتجنب وقوع خسائر وسط المدنيين هناك”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه أبلغ الكونجرس التزام حكومتي السعودية والإمارات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في اليمن، ومنع الإضرار بالبنية التحتية المدنية الناتجة عن العمليات العسكرية.

وأضاف – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) – أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتبر أن إنهاء الصراع في اليمن يمثل أولوية للأمن القومي، متابعا: “الولايات المتحدة ستواصل العمل مع التحالف بقيادة السعودية للحفاظ على دعم المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث، والجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل”.

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