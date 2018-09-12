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الوزير العواد يناقش مستجدات القطاع الإعلامي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية

الوزير العواد يناقش مستجدات القطاع الإعلامي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية
http://almnatiq.net/?p=630632
المناطق - واس

التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بجدة مساء اليوم، رؤساء تحرير الصحف المحلية ضمن الاجتماعات الدورية لمعاليه مع الإعلاميين والكتاب وصناع الرأي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات قطاع الإعلام، والإعلام الرقمي وسبل تطويرهما، لتعزيز مستوى الإعلام السعودي بما يلبي احتياجات المجتمع، ويسهم في رفع الوعي وخلق النقاشات.
كما تم تبادل الآراء والمقترحات بشأن تطوير صناعة الصحف والنهوض بها إلى مستوى المنافسة العالمية.
واستمع معاليه إلى مداخلات وآراء رؤساء التحرير التي تمت مناقشتها لتحويل ما يمكن منها إلى برامج عمل تحقق الأهداف الإعلامية المرجوة.

 

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