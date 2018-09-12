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وزراء الخارجية العرب يطالبون تركيا بسحب قواتها من أراضي العراق

وزراء الخارجية العرب يطالبون تركيا بسحب قواتها من أراضي العراق
http://almnatiq.net/?p=630638
المناطق - واس

أكد وزراء الخارجية العرب مجددًا على مضمون قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي صدر في دورته غير العادية يوم 24 ديسمبر عام 2015م بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورًا دون قيد أو شرط كونه اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدًا للأمن القومي العربي.

ودعا وزراء الخارجية العرب في قرار بشأن “اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ” الصادر اليوم عن الدورة العادية (150) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة السودان، الدول الأعضاء في الجامعة العربية للطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة رقم (7987) الصادر يوم 24 ديسمبر عام 2015م، ودعوتها إلى إثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الجانب التركي.

وطالبوا الدول الأعضاء بالطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق، والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف لسحب الحكومة التركية قواتها من الأراضي العراقية، ترسيخًا لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيه.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الاستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية رقم (7987)، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبله في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة العربية في دورته العادية المقبلة.

وجدد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الأمن، للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.

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