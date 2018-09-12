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الكلية التقنية بتبوك تنظم اللقاء التوظيفي لخريجي الكلية

الكلية التقنية بتبوك تنظم اللقاء التوظيفي لخريجي الكلية
http://almnatiq.net/?p=630640
المناطق -تبوك
تنظم الكلية التقنية بتبوك غداً اللقاء التوظيفي لخريجي الكلية بالتعاون مع شركة السيف مهندسون مقاولون وذلك على مسرح الكلية بتبوك .
وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي أن اللقاء يستهدف توظيف خريجي الكلية في تخصصات التقنية الكهربائية، والميكانيكا، والادارة المكتبية, وتخصص المحاسبة.
ودعا خرّيجي الكلية من الدفعات الحديثة والسابقة من الباحثين عن العمل الحضور والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة ، مشيراً إلى أنه سيتم عمل مقابلة شخصية من قبل الشركة وتوقيع عقود توظيف في حال اجتياز المقابلة الشخصية، لافتاً النظر إلى أن المستندات المطلوبة للمقابلة الشخصية تشمل السيرة الذاتية والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية ورقم الآيبان .

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