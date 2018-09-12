جامعة “المؤسس” توقع اتفاقية تعاون لنشر الوعي الفكري وحماية الشباب من الأفكار الضالة

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أبرمت اليوم الاربعاء 2 / 1 / 1440هـ جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اتفاقية تعاون مع مركز راسخ العلمي للاستشارات التربوية والتعليمية، بهدف تنفيذ برامج وأنشطة ودورات ولقاءات تختص بتنمية الوعي الفكري للطلاب والطالبات وحمايتهم من الافكار الضالة وتعزيز الجوانب الوطنية وبث روح المسؤولية لديهم.

وتتمحور الاتفاقية المبرمة في التعاون المشترك بين العمادة والمركز في تصميم وتطبيق المواد العلمية الثقافية، وعقد اللقاءات والمحاضرات والندوات الخاصة بموضوع الاتفاقية، ومتابعة سير العمل في البرنامج بما يحقق أهداف وتطلعات الاتفاقية.

ومثل العمادة في التوقيع عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني ومثل مركز راسخ العلمي للاستشارات التربوية والتعليمية المدير التنفيذي للمركز الدكتور مشهور بن حاتم الحارثي وبحضور وكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري.

وأوضح عميد شؤون الطلاب أن الاتفاقية تهدف إلى الإسهام في بناء شباب واعي بحاضر أمته ومجتمعه ومستقبلهما الواعد، وتوعية الشباب في جوانب متعددة علمياً وثقافياً واجتماعياً، وتوفير البيئة الثقافية الآمنة التي تحفظ للشباب مبادئهم وتصوراتهم، وتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتفعيل أدوار الشباب بشكل عملي في الجوانب الثقافية على أرض الواقع.