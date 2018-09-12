الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد المليشيا الليبية إبراهيم الجضران

المناطق - واس

أعلنت الولايات المتحدة بالتعاون مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي اليوم فرض عقوبات مالية على إبراهيم الجضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية الليبية.

وأضافت لجنة العقوبات اسم الجضران إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الدولية، بعد مقترح تقدمت به البعثة الدائمة لليبيا في الأمم المتحدة.

واعلنت الخارجية الأمريكة تجميد كل أصول الجضران في الولايات المتحدة وحظر الأمريكيين من التعامل معه.

وأشار البيان إلى أن جماعات مسلحة بقيادة الجضران قامت في يونيو الماضي بمهاجمة ميناء رأس لانوف وميناء السدرة مما أدى إلى حدوث أزمة سياسية واقتصادية كبدت ليبيا خسائر بقيمة تزيد عن مليار و400 مليون دولار.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان آخر إن الحضران أشرف على القوات التي هاجمت منشآت النفط الليبية في منطقة “الهلال النفطي” مما ألحق ضررا بسلام واستقرار ليبيا.

وقالت الوزارة إن الخطوة الأخيرة تظهر إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيتخذان “إجراءات ملموسة وقوية ضد من يقوضون سلام ليبيا أو أمنها أو استقرارها”.