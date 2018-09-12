أمانة الشرقية والمياه الوطنية تنسقان لدراسة مسارات خطوط المياه بحاضرة الدمام

عقدت إدارة التشغيل والصيانة بوكالة التعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية إجتماعاً، في مقر الوكالة صباح اليوم الاربعاء 02/01/1440هـ، مع الشركة الوطنية للمياه المحلاة للتنسيق و دراسة مسارات خطوط المياه في كل من الدمام والخبر والظهران.

ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي تحسباً لعدم تعارض خطوط المياه المحلاة مع خطوط تصريف مياه الأمطار والطرق السليمة، وذلك تجنباً لوقوع أي ضرر على الشوارع، إلى جانب وضع الدراسة والشراكة بين الأمانة والشركة والتي تعتزم اختيار مواقع لإنشاء الخزانات الأرضية في مناطق متفرقة في المنطقة، إضافة الى اختيار المواقع التي سيتم التمديد للشبكة عليها.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تم عقد اجتماع تحضيري سابق مع الشركة مؤخرا، برئاسة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، جرى فيه التنسيق من أجل عقد اجتماعات متواصلة مع الإدارات المختصة حيث يأتي هذا الاجتماع من بينها، في إطار سعي إدارة المياه في المنطقة لتقليل نسبة ملوحة المياه.