احدث الأخبار

أمانة الشرقية والمياه الوطنية تنسقان لدراسة مسارات خطوط المياه بحاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
 تزامناً مع قرار بدء التوطين في “4” مهن..عمل الرياض ينفذ “99” زيارة تفتيشية
منطقة الرياض
 “البلدية والقروية” تسمح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين وتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد المليشيا الليبية إبراهيم الجضران
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” توقع اتفاقية تعاون لنشر الوعي الفكري وحماية الشباب من الأفكار الضالة
محليات
 الكلية التقنية بتبوك تنظم اللقاء التوظيفي لخريجي الكلية
منطقة تبوك
 وزراء الخارجية العرب يطالبون تركيا بسحب قواتها من أراضي العراق
أبرز المواد
 الوزير العواد يناقش مستجدات القطاع الإعلامي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية
أبرز المواد
 سفارتا المملكة في قبرص والأوروغواي تباشران أعمالهما
أبرز المواد
 بعد قليل.. عشاق أبل على موعد مع 5 مفاجآت
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يُكرم الطلاب المتفوقين بالمعهد العلمي
منطقة الرياض
 وزير الدفاع الأمريكي: المملكة والإمارات تبذلان جهودا لتجنب استهداف مدنيين باليمن
أبرز المواد
أمانة الشرقية والمياه الوطنية تنسقان لدراسة مسارات خطوط المياه بحاضرة الدمام

أمانة الشرقية والمياه الوطنية تنسقان لدراسة مسارات خطوط المياه بحاضرة الدمام

المنطقة الشرقية
تزامناً مع قرار بدء التوطين في “4” مهن..عمل الرياض ينفذ “99” زيارة تفتيشية

تزامناً مع قرار بدء التوطين في “4” مهن..عمل الرياض ينفذ “99” زيارة تفتيشية

منطقة الرياض
“البلدية والقروية” تسمح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين وتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى

“البلدية والقروية” تسمح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين وتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى

أبرز المواد
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد المليشيا الليبية إبراهيم الجضران

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد المليشيا الليبية إبراهيم الجضران

أبرز المواد

أمانة الشرقية والمياه الوطنية تنسقان لدراسة مسارات خطوط المياه بحاضرة الدمام

أمانة الشرقية والمياه الوطنية تنسقان لدراسة مسارات خطوط المياه بحاضرة الدمام
http://almnatiq.net/?p=630655
المناطق - محمود القاضي

عقدت إدارة التشغيل والصيانة بوكالة التعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية إجتماعاً، في مقر الوكالة صباح اليوم الاربعاء 02/01/1440هـ، مع الشركة الوطنية للمياه المحلاة للتنسيق و دراسة مسارات خطوط المياه في كل من الدمام والخبر والظهران.

ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي تحسباً لعدم تعارض خطوط المياه المحلاة مع خطوط تصريف مياه الأمطار والطرق السليمة، وذلك تجنباً لوقوع أي ضرر على الشوارع، إلى جانب وضع الدراسة والشراكة بين الأمانة والشركة والتي تعتزم اختيار مواقع لإنشاء الخزانات الأرضية في مناطق متفرقة في المنطقة، إضافة الى اختيار المواقع التي سيتم التمديد للشبكة عليها.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تم عقد اجتماع تحضيري سابق مع الشركة مؤخرا، برئاسة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، جرى فيه التنسيق من أجل عقد اجتماعات متواصلة مع الإدارات المختصة حيث يأتي هذا الاجتماع من بينها، في إطار سعي إدارة المياه في المنطقة لتقليل نسبة ملوحة المياه.

روابط ذات صلة

لجنة تسويّق هويّة الأحساء تعقد ورشة العمل الثانية حول التصور العام لخطتها التنفيذية

لجنة تسويّق هويّة الأحساء تعقد ورشة العمل الثانية حول التصور العام لخطتها التنفيذية
غرفة الأحسـاء تعتمد تأسيس لجنة للمسؤولية الاجتماعية

غرفة الأحسـاء تعتمد تأسيس لجنة للمسؤولية الاجتماعية
الأمير سعود بن نايف يدشن أكاديمية أكسفورد للطيران

الأمير سعود بن نايف يدشن أكاديمية أكسفورد للطيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*