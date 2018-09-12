دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يعود غدا بثلاث مواجهات أبرزها قمة القصيم بين الحزم والتعاون

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يعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم غدا بمرحلته الثانية بعد توقف دام 11 يوما بسبب تدشين المنتخب الوطني المرحلة الأولى من تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إلى جانب أيام الفيفا المعتمدة مسبقا .

وكانت الجولة الأولى انتهت بثلاثة انتصارات كانت من نصيب النصر المتصدر بفوزه على أحد 2-1 ، والهلال على الفيحاء 0 – 1 ، والشباب على الاتحاد 0-1 ، فيما انتهت بقية المباريات بالتعادل.

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الأهلي والتعاون 1-1 ، والفيصلي والباطن 2-2 والقادسية والفتح 0-0 والوحدة والحزم 0-0 والاتفاق والرائد 1-1 .

وتفتتح الجولة غدا الخميس بثلاثة لقاءات تجمع قمة القصيم بين الحزم والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ويواجه الفتح نظيره الوحدة، والباطن مع الاتفاق .

ولن تخلو مباراة الحزم والتعاون من الندية كونها تجمع قطبي منطقة القصيم ، إلى جانب سعي الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد خروجهم في الجولة الأولى بالتعادل ،وحصول كل فريق على نقطة واحدة ، حيث يسعى الفريقين للمضي قدما نحو طريق الانتصارات .

وتستكمل باقي المواجهات بعد غد الجمعة عندما يستضيف فريق النصر المتصدر نظيره الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، ويسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته حيث حقق فوزا مهما على أحد في الدقيقة الأخيرة من المباراة بالجولة الأولى ليتصدر بفارق الأهداف عن الهلال والشباب .

وربما يشارك اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي ضمه النصر قادما من الريان القطري وغاب عن المباراة الأولى وذلك بعد صدور بطاقته الدولية من قبل الاتحاد الدولي ، فيما يتطلع الفيصلي وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين ، الذي قدم أحد أفضل مواسمه في النسخة السابقة إلى تجاوز النصر أو العودة بأقل الخسائر .

ويحل فريق الأهلي ضيفا على أحد على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، ويسعى فريق أحد إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية رغم أنه خسرها على ملعبه ، لكن يبدو أنه سيصددم بطموحات الأهلي الساعية إلى تعويض التعادل الأخير واللحاق بركب الفرق الأخرى للمنافسة على الصدارة في حال تعثر فرق المقدمة ، بالإضافة إلى الفارق الكبير لإمكانيات لاعبيه وما يملكه من مفاتيح لتحقيق الفوز وتغيير مسار المباراة ومن ثم العودة بالنقاط الثلاث لإسعاد جماهيره.

وفي مباراة أخرى بنفس اليوم لا تقل أهمية عن غيرها يستضيف فريق الفيحاء القابع بالمركز الأخير نظيره الشباب صاحب المركز الثالث ، وفنيا يبدو أن المواجهة صعبة للغاية لما يملكه الفريقان من إمكانيات عالية، لذا سيحاول الشباب تجاوز عقبة الفيحاء الذي كان نداً عنيدا للهلال في الجولة الأولى وتحقيق فوزه الثاني تواليا بعد أن تخطى إحدى أهم العقبات في المرحلة الأولى فريق الاتحاد .

وغاب الشباب عن الواجهة بعد تحقيقه لقبه السادس والأخير في الدوري بموسم 2011-2012 م، والثاني في عهد خالد البلطان العائد لتولي رئاسة النادي للمرة الثالثة بعد 2006 م.

وتختتم الجولة يوم السبت القادم بلقاء الهلال بطل الموسمين الماضيين والساعي لتحقيق فوزه الثاني عندما يحل ضيفا على الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة .

واستهل الهلال ، الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي خيسوس ويتطلع للاحتفاظ باللقب للموسم الثالث مبارياته بفوز صعب على الفيحاء 1-صفر ، ودعم الهلال صفوفه بأربع صفقات أجنبية أبرزها التعاقد مع الإماراتي عمر عبد الرحمن والفرنسي غوميس ، والبيروفي أندريه كاريلو المحتمل غيابه عن المباراة بداعي الإصابة حيث لم يدخل في التدريبات عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده ، كما يغيب عن صفوف الهلال الإسباني ألبرتو بوتيا وعبدالله الحافظ ونواف العابد بداعي الإصابة .

ويأمل فريق الرائد الذي نجا من الهبوط إلى الدرجة الأولى بعد تخطيه ملحق الصعود والهبوط بالظهور بصورة مغايرة عن الموسم الماضي، لا سيما بعد الصفقات العديدة التي أبرمها مع لاعبين محليين وأجانب، وضمنت له في المباراة الأولى نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه الاتفاق 1-1 .

وفي اللقاء الأخير يستضيف فريق الاتحاد نظيره القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ويطمح الاتحاد إلى تحقيق فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني دياز ، وتعويض خسارته الماضية ، في حين يأمل القادسية العودة بنتيجة جيدة بعد حصوله على نقطة واحدة في الجولة الماضية .