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جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك تطلق خطتها الاستراتيجية

جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك تطلق خطتها الاستراتيجية
http://almnatiq.net/?p=630692
المناطق - تبوك

أطلقت جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة 2018 -2023 م حيث أوضحت الجامعة أن الخطة الجديدة حرصت على التوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 و ضمن الإطار العام للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة “آفاق” لتنسجم شكلاً وجوهراً مع أهدافها الاستراتيجية لتحقيق معايير الاعتماد المحلي والعالمي بهدف رفع مستوى الخريجين والخريجات علمياً وثقافياً.
وأشارت إلى أن هذه الخطة تتمتع بالوضوح والمرونة، وستخضع للمراجعة السنوية بشكل يحافظ على الأهداف الأساسية ويحدد الأولويات العامة للجامعة في ظل مراعاة أهداف واحتياجات كل كلية ، حيث قامت كليات الجامعة ووحداتها الإدارية بعمل خططها التشغيلية منبثقة من الغايات والأهداف في الخطة الاستراتيجية.

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