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سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة

سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة

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سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة

سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=630696
المناطق - تبوك :

أبرم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك اتفاقية تعاون مع إحدى الأسواق التجارية الكبرى بتبوك وذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه الهيئة في علاقاتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات سياحية تتماشى مع خطة التحول الوطني 2020م ورؤية 2030م .
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي أن هذه الاتفاقية تأتي لتحقيق الأهداف التي تتعلق بتطوير المنتجات السياحية في المنطقة وتسويق منتجاتها التراثية وحرفها اليدوية, وتفعيل دور الإبداع الحرفي, وتقديم الدورات للحرفيين وتأهيلهم لسوق العمل, والتعريف بالحرف اليدوية في محافظات المنطقة كافة، بالإضافة إلى تعريف الزوار بالمسارات السياحية المعتمدة والمواقع الطبيعة والأثرية والتراثية المتميزة في المنطقة.

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