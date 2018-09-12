احدث الأخبار

تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية
منطقة تبوك
 سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك تطلق خطتها الاستراتيجية
منطقة تبوك
 بالصور.. تعرف على سعر ومواصفات آيفون الجديدة “XR وXS وXS Max”
أبرز المواد
 قرقاش: تحرير الحديدة مطلوب لبدء التسوية السياسية في اليمن
أبرز المواد
 التفاؤل يخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية
أبرز المواد
 واشنطن ستعاقب كل من يتدخل في الانتخابات الأمريكية
أبرز المواد
 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يعود غدا بثلاث مواجهات أبرزها قمة القصيم بين الحزم والتعاون
أبرز المواد
 أمانة الشرقية والمياه الوطنية تنسقان لدراسة مسارات خطوط المياه بحاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
 تزامناً مع قرار بدء التوطين في “4” مهن..عمل الرياض ينفذ “99” زيارة تفتيشية
منطقة الرياض
 “البلدية والقروية” تسمح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين وتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد المليشيا الليبية إبراهيم الجضران
أبرز المواد
تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية

تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية

منطقة تبوك
سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة

سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة

منطقة تبوك
جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك تطلق خطتها الاستراتيجية

جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك تطلق خطتها الاستراتيجية

منطقة تبوك
بالصور.. تعرف على سعر ومواصفات آيفون الجديدة “XR وXS وXS Max”

بالصور.. تعرف على سعر ومواصفات آيفون الجديدة “XR وXS وXS Max”

أبرز المواد

تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية

تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية
http://almnatiq.net/?p=630699
المناطق - تبوك

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية ( بنين – بنات) لهذا العام, بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري، ومدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم المنطقة خالد بن علي العمري ومشرفي ومشرفات التعليم الأهلي بتعليم تبوك.
وأكد مدير تعليم تبوك خلال اللقاء، أهمية توحيد الرؤى والرسالة والأهداف للمدارس الأهلية كافة، لتحقيق التميز الإداري والجودة التعليمية والارتقاء بمؤشرات الأداء وتوحيد الأفكار والبرامج التطويرية، مشيراً إلى أن التعليم الأهلي والأجنبي يعد رديفاً للتعليم الحكومي, من خلال توظيف الإمكانات البشرية والمادية في الميدان التعليمي, مبيناً أن قطاع التعليم في المملكة يجد الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة, ومنطقة تبوك تفخر بأن لديها مدارس مميزة تعليميًا وفي مختلف المناشط والإمكانات، ولديها رؤية وخطة للتقدم والتحسين على المستوى التحصيلي والتربوي والسلوكي لأبنائنا الطلاب والطالبات.
وتناول اللقاء عدداً من المحاور المدرجة على جدول أعماله، شملت برامج الانضباط المدرسي وتثبيت الغياب يومياً في برنامج نور، وتكليف مشرفين للطلاب ومشرفات للطالبات في حافلات النقل المدرسي وعدم حجز الكتب المدرسية أو ربطها بتسديد الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات والموافقة على نقل الطالب أو الطالبة فوراً عبر برنامج نور عند إحضاره ورقة القبول لمدرسة أخرى مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية وعدم فتح فصول على حساب الغرف الإدارية وغرف المعلمين والمعامل.

روابط ذات صلة

سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة

سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة
جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك تطلق خطتها الاستراتيجية

جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك تطلق خطتها الاستراتيجية
الكلية التقنية بتبوك تنظم اللقاء التوظيفي لخريجي الكلية

الكلية التقنية بتبوك تنظم اللقاء التوظيفي لخريجي الكلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*