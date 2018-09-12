تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية

المناطق - تبوك

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية ( بنين – بنات) لهذا العام, بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري، ومدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم المنطقة خالد بن علي العمري ومشرفي ومشرفات التعليم الأهلي بتعليم تبوك.

وأكد مدير تعليم تبوك خلال اللقاء، أهمية توحيد الرؤى والرسالة والأهداف للمدارس الأهلية كافة، لتحقيق التميز الإداري والجودة التعليمية والارتقاء بمؤشرات الأداء وتوحيد الأفكار والبرامج التطويرية، مشيراً إلى أن التعليم الأهلي والأجنبي يعد رديفاً للتعليم الحكومي, من خلال توظيف الإمكانات البشرية والمادية في الميدان التعليمي, مبيناً أن قطاع التعليم في المملكة يجد الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة, ومنطقة تبوك تفخر بأن لديها مدارس مميزة تعليميًا وفي مختلف المناشط والإمكانات، ولديها رؤية وخطة للتقدم والتحسين على المستوى التحصيلي والتربوي والسلوكي لأبنائنا الطلاب والطالبات.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور المدرجة على جدول أعماله، شملت برامج الانضباط المدرسي وتثبيت الغياب يومياً في برنامج نور، وتكليف مشرفين للطلاب ومشرفات للطالبات في حافلات النقل المدرسي وعدم حجز الكتب المدرسية أو ربطها بتسديد الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات والموافقة على نقل الطالب أو الطالبة فوراً عبر برنامج نور عند إحضاره ورقة القبول لمدرسة أخرى مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية وعدم فتح فصول على حساب الغرف الإدارية وغرف المعلمين والمعامل.