جامعة وتعليم الطائف يستعرضان وثيقة مشروع “تكامل”

المناطق - عادل الزهراني

استعرضت جامعة الطائف والإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وثيقة مشروع “تكامل” بين الجانبين والتي تأتي انطلاقاً من الرؤية الوطنية 2030 وتحقيقا لسياسة التعليم في المملكة بهدف التعاون والتواصل وتبادل الخبرات وتعزيراً لجهود التعليم في أهدافها الاستراتيجية لبرنامج التحول 2020 ، جاء ذلك خلال زيارة مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان وعدد من قيادات الجامعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف حيث كان في استقباله المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه وعدد من القيادات التربوية وفرقة كشفية قدمت صيحاتها الترحيبية الكشفية للضيوف . فيما عقد اجتماعا بين الجانبين جرت خلاله مناقشة وثيقة تكامل بين الإدارة العامة للتعليم وجامعة الطائف بحضور عددا من قيادات التعليم والجامعة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة للبنين وعبر الدائرة المغلقة للبنات . وعرض مدير إدارة الجودة الشاملة خالد الثبيتي الإطار العام للوثيقة وما تحتويه من رؤية ورسالة وأهداف ومهام وآلية عمل .

وتهدف الوثيقة لتشجيع مبدأ التعاون بين المؤسسات التربوية والإفادة من خبرات الجامعة في توظيف الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف وتنسيق الجهود نحو استثمار الامكانات المادية والموارد البشرية بما يحقق تعليما نوعيا وبيئة جاذبة وأداء مؤسسيا مميزا ومسؤولية مجتمعية فاعلة لتحسين جودة الحياة لخدمة البيئة التربوية والتعليمية وتطويرها وتحسين جودة مخرجاتها وكذلك الاستفادة من إمكانات وخبرات الجامعة في إجراء الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بما يسهم في تطوير أداء الإدارة العامة للتعليم ومواكبة التطور العلمي والتربوي والتطبيقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل بروح الفريق والانتماء المهني والاخلاص كما تتمثل مجالات التعاون بين الطرفين . ونوه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بأهمية الزيارة والتي تأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية مؤكدا على اهمية مشروع “تكامل” والذي سيعمل على فتح أفاق لتطوير العمل والتعاون بين الجهتين والاستفادة من الكوادر والإمكانات الموجودة بين الادارة والجامعة مثمنا الجهود المشتركة بين الجانبين .فيما أشاد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان بالشراكة مع تعليم الطائف مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعتبر مشاريع عمل قابلة للقياس والتي تعد من أوجب الواجبات لخدمة الطالب والطالبة في ضوء رؤية 2030 . بعدها أصطحب اللهيبي معالي الدكتور حسام زمان في زيارة لمركز الطائف العلمي أطلع من خلالها على مرافق المركز واستمع الى شرح مفصل من مدير مركز الطائف العلمي محمد الزهراني وما يحتويه المركز من وحدات علمية ومعروضات تفاعلية وصالات متعددة الأغراض . ثم قدم مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي درعاً تذكارياً لمعالي مدير جامعة الطائف بهذه المناسبة.