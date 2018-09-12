احدث الأخبار

جامعة وتعليم الطائف يستعرضان وثيقة مشروع “تكامل”
منطقة مكة المكرمة
 مدير تعليم الليث ينقل تعازي وزير التعليم لذوي المعلم المتوفى ويطمئن على صحة المصابين
منطقة مكة المكرمة
 تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية
منطقة تبوك
 سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك تطلق خطتها الاستراتيجية
منطقة تبوك
 بالصور.. تعرف على سعر ومواصفات آيفون الجديدة “XR وXS وXS Max”
أبرز المواد
 قرقاش: تحرير الحديدة مطلوب لبدء التسوية السياسية في اليمن
أبرز المواد
 التفاؤل يخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية
أبرز المواد
 واشنطن ستعاقب كل من يتدخل في الانتخابات الأمريكية
أبرز المواد
 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يعود غدا بثلاث مواجهات أبرزها قمة القصيم بين الحزم والتعاون
أبرز المواد
 أمانة الشرقية والمياه الوطنية تنسقان لدراسة مسارات خطوط المياه بحاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
 تزامناً مع قرار بدء التوطين في “4” مهن..عمل الرياض ينفذ “99” زيارة تفتيشية
منطقة الرياض
جامعة وتعليم الطائف يستعرضان وثيقة مشروع “تكامل”

جامعة وتعليم الطائف يستعرضان وثيقة مشروع “تكامل”

منطقة مكة المكرمة
مدير تعليم الليث ينقل تعازي وزير التعليم لذوي المعلم المتوفى ويطمئن على صحة المصابين

مدير تعليم الليث ينقل تعازي وزير التعليم لذوي المعلم المتوفى ويطمئن على صحة المصابين

منطقة مكة المكرمة
تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية

تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية

منطقة تبوك
سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة

سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة

منطقة تبوك

جامعة وتعليم الطائف يستعرضان وثيقة مشروع “تكامل”

جامعة وتعليم الطائف يستعرضان وثيقة مشروع “تكامل”
http://almnatiq.net/?p=630706
المناطق - عادل الزهراني

استعرضت جامعة الطائف والإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وثيقة مشروع “تكامل” بين الجانبين والتي تأتي انطلاقاً من الرؤية الوطنية 2030 وتحقيقا لسياسة التعليم في المملكة بهدف التعاون والتواصل وتبادل الخبرات وتعزيراً لجهود التعليم في أهدافها الاستراتيجية لبرنامج التحول 2020 ، جاء ذلك خلال زيارة مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان وعدد من قيادات الجامعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف حيث كان في استقباله المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه وعدد من القيادات التربوية وفرقة كشفية قدمت صيحاتها الترحيبية الكشفية للضيوف . فيما عقد اجتماعا بين الجانبين جرت خلاله مناقشة وثيقة تكامل بين الإدارة العامة للتعليم وجامعة الطائف بحضور عددا من قيادات التعليم والجامعة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة للبنين وعبر الدائرة المغلقة للبنات . وعرض مدير إدارة الجودة الشاملة خالد الثبيتي الإطار العام للوثيقة وما تحتويه من رؤية ورسالة وأهداف ومهام وآلية عمل .
وتهدف الوثيقة لتشجيع مبدأ التعاون بين المؤسسات التربوية والإفادة من خبرات الجامعة في توظيف الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف وتنسيق الجهود نحو استثمار الامكانات المادية والموارد البشرية بما يحقق تعليما نوعيا وبيئة جاذبة وأداء مؤسسيا مميزا ومسؤولية مجتمعية فاعلة لتحسين جودة الحياة لخدمة البيئة التربوية والتعليمية وتطويرها وتحسين جودة مخرجاتها وكذلك الاستفادة من إمكانات وخبرات الجامعة في إجراء الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بما يسهم في تطوير أداء الإدارة العامة للتعليم ومواكبة التطور العلمي والتربوي والتطبيقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل بروح الفريق والانتماء المهني والاخلاص كما تتمثل مجالات التعاون بين الطرفين . ونوه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بأهمية الزيارة والتي تأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية مؤكدا على اهمية مشروع “تكامل” والذي سيعمل على فتح أفاق لتطوير العمل والتعاون بين الجهتين والاستفادة من الكوادر والإمكانات الموجودة بين الادارة والجامعة مثمنا الجهود المشتركة بين الجانبين .فيما أشاد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان بالشراكة مع تعليم الطائف مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعتبر مشاريع عمل قابلة للقياس والتي تعد من أوجب الواجبات لخدمة الطالب والطالبة في ضوء رؤية 2030 . بعدها أصطحب اللهيبي معالي الدكتور حسام زمان في زيارة لمركز الطائف العلمي أطلع من خلالها على مرافق المركز واستمع الى شرح مفصل من مدير مركز الطائف العلمي محمد الزهراني وما يحتويه المركز من وحدات علمية ومعروضات تفاعلية وصالات متعددة الأغراض . ثم قدم مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي درعاً تذكارياً لمعالي مدير جامعة الطائف بهذه المناسبة.

روابط ذات صلة

مدير تعليم الليث ينقل تعازي وزير التعليم لذوي المعلم المتوفى ويطمئن على صحة المصابين

مدير تعليم الليث ينقل تعازي وزير التعليم لذوي المعلم المتوفى ويطمئن على صحة المصابين
أدبي جدة بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون يطرح مسابقة على “تويتر” بمناسبة اليوم الوطن

أدبي جدة بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون يطرح مسابقة على “تويتر” بمناسبة اليوم الوطن
الأمير خالد الفيصل يؤكد على ضرورة تكامل الجهود وتظافرها لتحقيق تنمية تحقق الآمال والتطلعات

الأمير خالد الفيصل يؤكد على ضرورة تكامل الجهود وتظافرها لتحقيق تنمية تحقق الآمال والتطلعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*