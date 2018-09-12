احدث الأخبار

ريال مدريد رفض التفريط بلاعب مقابل ما دفعه يوفنتوس لضم رونالدو
أبرز المواد
 جامعة وتعليم الطائف يستعرضان وثيقة مشروع “تكامل”
منطقة مكة المكرمة
 مدير تعليم الليث ينقل تعازي وزير التعليم لذوي المعلم المتوفى ويطمئن على صحة المصابين
منطقة مكة المكرمة
 تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية
منطقة تبوك
 سياحة تبوك توقع اتفاقية مع إحدى الأسواق التجارية لتطوير المنتجات السياحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك تطلق خطتها الاستراتيجية
منطقة تبوك
 بالصور.. تعرف على سعر ومواصفات آيفون الجديدة “XR وXS وXS Max”
أبرز المواد
 قرقاش: تحرير الحديدة مطلوب لبدء التسوية السياسية في اليمن
أبرز المواد
 التفاؤل يخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية
أبرز المواد
 واشنطن ستعاقب كل من يتدخل في الانتخابات الأمريكية
أبرز المواد
 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يعود غدا بثلاث مواجهات أبرزها قمة القصيم بين الحزم والتعاون
أبرز المواد
 أمانة الشرقية والمياه الوطنية تنسقان لدراسة مسارات خطوط المياه بحاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
ريال مدريد رفض التفريط بلاعب مقابل ما دفعه يوفنتوس لضم رونالدو

ريال مدريد رفض التفريط بلاعب مقابل ما دفعه يوفنتوس لضم رونالدو

أبرز المواد
جامعة وتعليم الطائف يستعرضان وثيقة مشروع “تكامل”

جامعة وتعليم الطائف يستعرضان وثيقة مشروع “تكامل”

منطقة مكة المكرمة
مدير تعليم الليث ينقل تعازي وزير التعليم لذوي المعلم المتوفى ويطمئن على صحة المصابين

مدير تعليم الليث ينقل تعازي وزير التعليم لذوي المعلم المتوفى ويطمئن على صحة المصابين

منطقة مكة المكرمة
تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية

تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للقيادات المدرسية الأهلية

منطقة تبوك

ريال مدريد رفض التفريط بلاعب مقابل ما دفعه يوفنتوس لضم رونالدو

ريال مدريد رفض التفريط بلاعب مقابل ما دفعه يوفنتوس لضم رونالدو
http://almnatiq.net/?p=630709
المناطق - الرياض

رفض ريال مدريد عرضا مغريا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتخلي عن خدمات مدافعه الفرنسي رافائيل فاران، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلا عن تقارير إنجليزية، أن مانشستر يونايتد عرض 112 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات رافائيل فاران، لكن الفريق الملكي رفض هذا المبلغ، الذي يعادل قيمة صفقة انتقال هدافه التاريخي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وتوج رافائيل فاران (25 عاما) الصيف الماضي، بلقب بطل كأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، كما فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

روابط ذات صلة

بالصور.. تعرف على سعر ومواصفات آيفون الجديدة “XR وXS وXS Max”

بالصور.. تعرف على سعر ومواصفات آيفون الجديدة “XR وXS وXS Max”
قرقاش: تحرير الحديدة مطلوب لبدء التسوية السياسية في اليمن

قرقاش: تحرير الحديدة مطلوب لبدء التسوية السياسية في اليمن
التفاؤل يخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية

التفاؤل يخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*