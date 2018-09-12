ريال مدريد رفض التفريط بلاعب مقابل ما دفعه يوفنتوس لضم رونالدو

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رفض ريال مدريد عرضا مغريا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتخلي عن خدمات مدافعه الفرنسي رافائيل فاران، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلا عن تقارير إنجليزية، أن مانشستر يونايتد عرض 112 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات رافائيل فاران، لكن الفريق الملكي رفض هذا المبلغ، الذي يعادل قيمة صفقة انتقال هدافه التاريخي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وتوج رافائيل فاران (25 عاما) الصيف الماضي، بلقب بطل كأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، كما فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.