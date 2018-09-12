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رئيس جنوب السودان يوقع اتفاق سلام مع المتمردين

رئيس جنوب السودان يوقع اتفاق سلام مع المتمردين
http://almnatiq.net/?p=630712
المناطق - وكالات

وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار اتفاقية سلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي وقت سابق تم توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى يوم 31 أغسطس الماضي، وذلك بعد عدة جولات من المفاوضات التي جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم بوساطة السودان.

وتعثرت مفاوضات السلام بين الفرقاء في جنوب السودان أكثر من مرة في ظل الخلافات بينهم، على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة في الشهر الماضي.

ونشب نزاع مسلح بين أنصار الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في عام 2013، بعد أقل من عامين من إعلان استقلال جنوب السودان. وتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام في عام 2015، لكنه انهار في وقت لاحق.

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