رئيس ⁧الاتفاق يجتمع⁩ برابطة “فارس الدهناء”

المناطق - الدمام

اجتمع رئيس نادي ⁧الاتفاق⁩ خالد الدبل ونائبه حاتم المسحل برابطة فارس الدهناء مساء اليوم الأربعاء في حديث موسع متمنياً لهم التوفيق لإعادة توهج المدرج الاتفاقي.

و بين الدبل بأن أي شخص يعشق الكيان له حق على الكيان، وأردف: ” نتواجد يومياً في النادي لأن هذا واجبنا، ونفرح عند الفوز كما يفرح الجمهور ونحزن كما يحزن عند الخسارة” وأضاف” المهم هو العمل والنتائج تأتي تباعاً”.

وحث الدبل الرابطة على التميز والإبداع وقال ” أنتم تمثلون نادي عريق وعظيم، وكلنا راحلون وسيظل الكيان” ، وطلب الدبل من الرابطة العمل على زيادة التأثير الجماهيري وقال” نعلم حجم جماهيرية نادي الاتفاق وعليكم مسؤولية حشد الجماهير وإبراز هذه الجماهيرية وزيادة التأثير” .

وشكر الدبل في نهاية حديثه أعضاء الشرف على دعمهم اللامحدود للنادي وخص بالشكر كل من رئيس هيئة أعضاء الشرف عبدالرحمن الراشد ونائبه عبدالرحمن البنعلي وعضو الشرف عدنان المسحل وعضو الشرف هلال الطويرقي وقال” هؤلاء قدموا دعم لامحدود وغير مسبوق لنادي الاتفاق، وكانوا دائمين من السباقين في البذل والعطاء لهذا الكيان”.

