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ميليشيات “الحوثي” تعترف بمقتل قياديين لها في الحديدة

ميليشيات “الحوثي” تعترف بمقتل قياديين لها في الحديدة
الجيش اليمني
http://almnatiq.net/?p=630722
المناطق - الرياض

اعترفت قيادة ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن بمقتل قائدين عسكرين تابعين لها في جبهة الساحل الغربي.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للميليشيات أن اللواء محمد عبد الملك صالح عاطف قائد ما يسمى اللواء ١٤٠ ، واللواء علي صلاح محمد القيري قائد ما يسمى اللواء ١٩٠ دفاع جوي قتلا في جبهة الساحل الغربي جنوب مدينة #الحديدة.

واعترفت الميليشيات بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذا عملية عسكرية واسعة، وصفتها “الحوثي” بأنها واحدة من أكبر العمليات التي نفذت في جبهة الساحل الغربي تحت غطاء جوي كثيف دعمت به مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومروحيات الأباتشي الهجوم بأكثر من 50 غارة.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني سيطرت بشكل كامل على دوار مطاحن البحر الأحمر، وبداية شارع الخمسين، ومنطقة مصانع إخوان ثابت، وسارع صنعاء من دوار المطاحن إلى مثلث كيلوا ١٦ شرق المدينة.

وشوهدت مدرعات وعربات قوات الجيش الوطني وهي تجوب شارع صنعاء باتجاه كيلوا ١٦ حيث أحكمت قوات الشرعية السيطرة عليه وسط اشتباكات ومواجهات عنيفة تقدم خلالها الجيش الوطني نحو الضواحي الشمالية للمدينة من أجل إحكام الحصار على الميليشيات الانقلابية المنتشرة في أنحاء الحديدة.

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