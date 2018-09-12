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مدير شرطة حفرالباطن يقلد المقدم فهد الحربي والمقدم منيف السويط رتبتيهما الجديدة

مدير شرطة حفرالباطن يقلد المقدم فهد الحربي والمقدم منيف السويط رتبتيهما الجديدة
http://almnatiq.net/?p=630728
المناطق - حفرالباطن

قلد مدير شرطة محافظة حفرالباطن العقيد فايز بن معجب الشهراني كلاً من المقدم فهد بن خلف الحربي والمقدم منيف بن فيصل السويط رتبتيهما الجديدة وذلك بعد صدور الامر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة عقيد سائلين المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح والسداد في مسيرة عملهم.
وأَعْرَبَ كلاً من العقيد فهد بن خلف الحربي والعقيد منيف بن فيصل السويط عن شكرهما وامتنانهما لولاة الأمر، مُؤكِّدين أن هذه الترقية وسام شرف يعتزان به.

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