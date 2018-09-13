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الأمير سلطان بن سلمان يفتتح معرض كنوز الصين

الأمير سلطان بن سلمان يفتتح معرض كنوز الصين
http://almnatiq.net/?p=630742
المناطق - الرياض

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبحضور نائب رئيس إدارة التراث الثقافي الوطني في الصين هو بنق، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي الماضي، اليوم معرض “كنوز الصين”، الذي يستضيفه المتحف الوطني بالرياض.
وأكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في كلمته خلال افتتاح المعرض أن المملكة بما تكوَن لديها من خبرات وعلاقات ممتدة مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية المرموقة أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في مجال الكشوفات الأثرية والبحث العلمي وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال التراث والآثار، وذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يشمل منظومة من المشاريع المتكاملة والمتطورة.
وقال: “قطاع الآثار في المملكة منذ تأسيسه قبل 50 عامًا وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كان معاصرًا ومتابعًا وداعمًا له، والهيئة عندما استلمت القطاع عام 1429هـ كان قطاعًا منتجًا وحقق الكثير من الإنجازات العلمية والبحثية والمتحفية بإشراف أساتذة وعلماء آثار أفاضل، وبأيدي مواطنين سعوديين مخلصين يحملون الأمانة، والهيئة التي وثقت فيها الدولة لتكون المكلفة بحماية أحد أهم مقومات الوطن وهو تاريخه الحضاري، بنت على الإنجازات الكبيرة للآثار الوطنية وعززتها في مجال الكشوفات الأثرية وجهود الحماية واستعادة القطع الأثرية الوطنية، وإنشاء منظومة جديدة ومتطورة من المتاحف، إضافة إلى مشاريع تطوير المتاحف وعلى رأسها المتحف الوطني الذي يعد من منجزات خادم الحرمين الشريفين وافتتح في ذكرى المئوية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تتميز بمكانتها المحورية والاستراتيجية كونها في قلب العالم الإسلامي، وموقعها الجغرافي البالغ الأهمية حيث كانت عبر التاريخ ملتقى للحضارات، ومحطة مهمة لطريق الحرير التاريخي الذي تعمل الصين حاليًا على خطة لتطويره والاستفادة منه سياحيًا واقتصاديًا.
وعدّ أن معرض كنوز الصين نقلة مهمة للعلاقات الخاصة والمميزة بين البلدين الصديقين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية واللتين هما دولتان عظمتان بتاريخهما الأصيل وحضاراتهما العريقة، وتتميزان بعلاقات وطيدة في مختلف المجالات منها التراث الحضاري، مبينا أن علاقات البلدين تاريخية وقديمة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ ، حيث حرصت المملكة على علاقات ممتدة ومتوازنة مع الشرق والغرب.

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