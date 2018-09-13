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توفير مياه زمزم في المسجد النبوي إلكترونيا

توفير مياه زمزم في المسجد النبوي إلكترونيا
http://almnatiq.net/?p=630745
المناطق - الرياض

‏‫دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم خدمة زمزم الإلكترونية التي أطلقتها الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة السقيا التي تُمكن الأفراد من الاستفادة منها من خلال موقع الوكالة بآلية ميسرة في تقديم طلب الخدمة ، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني .
وتأتي الخدمة تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في توفير مياه زمزم المبارك لضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي ولكافة المستفيدين .
وأوضح مدير إدارة السقيا يوسف قالط العوفي أن إجراءات الخدمة تتطلب من المستفيد الالتزام بالشروط والموافقة عليها وإدخال البيانات الشخصية لتأكيد عملية حجز موعد التعبئة والكمية المطلوبة , ومتابعة الأوقات المخصصة للتعبئة الموضحة بالموقع الإلكتروني للحد من الازدحام , إضافة إلى وضع أعداد محددة من العبوات لكل مستفيد .
وأشار إلى أنه تتم عملية فرز أعداد الزوار والمستفيدين من الخدمة الإلكترونية لماء زمزم بشكل يومي لتتمكن الإدارة من حصر المشكلات وحلها على وجه السرعة , وتلبية للطلب المتزايد على مياه زمزم المباركة ، وتسعى الإدارة على التحسين والتطوير المستمر للخدمات التي تقدمها .

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