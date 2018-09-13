تركي آل الشيخ: الدوري السعودي في المركز السادس عالمياً

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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، أن الدوري السعودي وصل إلى التصنيف السادس عالمياً في القيمة السوقية للانتقالات، وذلك بحسب تقرير رسمي صادر من الفيفا.

وارتفعت قيمة الدوري السعودي تسويقيّاً لتصل للرقم 287.05 مليون يورو، بحسب موقع “transfermarkt” العالمي.

واحتل النصر المركز الأول بوصفه أغلى قيمة تسويقية؛ إذ بلغت قيمة لاعبيه نحو 47.98 مليون يورو، في حين جاء الأهلي في المركز الثاني بقيمة 40.05 مليون يورو، والهلال ثالثاً بقيمة 36.58 مليون يورو، ورابعاً جاء الاتحاد بقيمة 27.93 مليون يورو.

اللاعب النيجيري أحمد موسى، هداف منتخب بلاده في مونديال روسيا الماضي، احتل قائمة اللاعبين الأغلى في المسابقة السعودية بقيمة 15 مليون يورو، فيما حل ثانياً اللاعب البرازيلي غوليانو محترف النصر أيضاً بقيمة 12 مليون يورو، وفي المركز الثالث كان اللاعب غوزيف دي سوزا محترف الأهلي بقيمة 9 ملايين يورو.