احدث الأخبار

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرات الانتحارية في العراق والصومال وأفغانستان
أبرز المواد
 سخرة وتحرش.. ظروف عمل “بشعة” للاجئين السوريين في تركيا
أبرز المواد
 اليمن يبحث مع وكالة أمريكية تسهيل حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية
أبرز المواد
 مدرب الفتح : نسعى لتحقيق النقاط الثلاث أمام الوحدة اليوم
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يجري اتصالا هاتفيا بأسرة الشهيد القرني
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ: الدوري السعودي في المركز السادس عالمياً
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: الخلاص من الميليشيا الانقلابية بات قريبا
أبرز المواد
 توفير مياه زمزم في المسجد النبوي إلكترونيا
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يفتتح معرض كنوز الصين
أبرز المواد
 ذبح زوجته ثم ذهب برأسها إلى قسم الشرطة
أبرز المواد
 لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات
أبرز المواد
 وزارة المالية تعلن إقفال طرح برنامج الصكوك الدولية بالدولار الأمريكي
أبرز المواد
المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرات الانتحارية في العراق والصومال وأفغانستان

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرات الانتحارية في العراق والصومال وأفغانستان

أبرز المواد
سخرة وتحرش.. ظروف عمل “بشعة” للاجئين السوريين في تركيا

سخرة وتحرش.. ظروف عمل “بشعة” للاجئين السوريين في تركيا

أبرز المواد
اليمن يبحث مع وكالة أمريكية تسهيل حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية

اليمن يبحث مع وكالة أمريكية تسهيل حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية

أبرز المواد
مدرب الفتح : نسعى لتحقيق النقاط الثلاث أمام الوحدة اليوم

مدرب الفتح : نسعى لتحقيق النقاط الثلاث أمام الوحدة اليوم

أبرز المواد

تركي آل الشيخ: الدوري السعودي في المركز السادس عالمياً

http://almnatiq.net/?p=630751
المناطق - الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، أن الدوري السعودي وصل إلى التصنيف السادس عالمياً في القيمة السوقية للانتقالات، وذلك بحسب تقرير رسمي صادر من الفيفا.

وارتفعت قيمة الدوري السعودي تسويقيّاً لتصل للرقم 287.05 مليون يورو، بحسب موقع “transfermarkt” العالمي.

واحتل النصر المركز الأول بوصفه أغلى قيمة تسويقية؛ إذ بلغت قيمة لاعبيه نحو 47.98 مليون يورو، في حين جاء الأهلي في المركز الثاني بقيمة 40.05 مليون يورو، والهلال ثالثاً بقيمة 36.58 مليون يورو، ورابعاً جاء الاتحاد بقيمة 27.93 مليون يورو.

اللاعب النيجيري أحمد موسى، هداف منتخب بلاده في مونديال روسيا الماضي، احتل قائمة اللاعبين الأغلى في المسابقة السعودية بقيمة 15 مليون يورو، فيما حل ثانياً اللاعب البرازيلي غوليانو محترف النصر أيضاً بقيمة 12 مليون يورو، وفي المركز الثالث كان اللاعب غوزيف دي سوزا محترف الأهلي بقيمة 9 ملايين يورو.

روابط ذات صلة

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرات الانتحارية في العراق والصومال وأفغانستان

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرات الانتحارية في العراق والصومال وأفغانستان
سخرة وتحرش.. ظروف عمل “بشعة” للاجئين السوريين في تركيا

سخرة وتحرش.. ظروف عمل “بشعة” للاجئين السوريين في تركيا
اليمن يبحث مع وكالة أمريكية تسهيل حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية

اليمن يبحث مع وكالة أمريكية تسهيل حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*