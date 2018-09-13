وزير الحرس الوطني يجري اتصالا هاتفيا بأسرة الشهيد القرني

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أجرى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني اليوم اتصال عزاءٍ ومواساة بعم الجندي محمد بن عيد القرني ــ رحمه الله ــ أحد منسوبي قوات وزارة الحرس الوطني الذي استشهد في ميدان الشرف و العزة بالحد الجنوبي أثناء مشاركته في الدفاع عن دينه ووطنه .

و نقل سموه اثناء الاتصال تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – منوهاً سموه بما قام به الشهيد من شجاعة وإقدام وتضحية في الدفاع عن دينه ووطنه ،سائلاً الله عز وجل أن يتقبّله في الشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان ، مؤكدا أن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة وأدائها على أكمل وجه باذلين الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين – حفظهما الله -.

من جهته عبر سعد بن محمد القرني ـ عم الشهيد ـ عن شكره وتقديره لسمو الأمير خالد بن عياف على عزائه ومواساته ، وأن هذه المواقف النبيلة غير مستغربة من قيادتنا الحكيمة ـ أيّدها الله ـ ، مؤكدين أن استشهاده في ميدان الشرف البطولة هو مصدر اعتزاز وفخر لهم .