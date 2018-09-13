مدرب الفتح : نسعى لتحقيق النقاط الثلاث أمام الوحدة اليوم

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أكد المدير الفني لنادي الفتح فتحي الجبال عن رغبته الكبيرة لتحقيق النقاط الثلاث أمام فريق الوحدة ضمن الجولة الثانية لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم التي ستقام اليوم الخميس، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في تمام الـ 6:30 مساء.

وافاد ان الفريق عمل على استغلال فترة التوقف لمعالجة الأخطاء والتجهيز للمرحلة المقبلة”, واصفاً المواجهة بالصعبة ولكن سنقاتل من أجل إسعاد جماهيرنا .

وعن أضافة ثمانية لاعبين أجانب، أكد “الجبال”، أن الفتح يلعب كرة جماعية وقد عملنا على ذلك من خلال فترة الإعداد وإقامة المعسكر من أجل التجانس والوقوف على المستويات، مبيناً أن الفريق الذي سيكون في جاهزية أكثر وتركيز عالي سيحقق النقاط.

من جانبه، أكد مهاجم الفريق حمد الجهيم على جاهزية فريقه لمواجهة الوحدة، قائلاً: نحن بأتم استعداد وجاهزية لهذه المواجهة بعد التحضيرات الجيدة التي قدمها الجهاز الفني للفريق قبل وبعد فترة التوقف، واعداً جماهير فريقه بالظهور الجيد .