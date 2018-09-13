اليمن يبحث مع وكالة أمريكية تسهيل حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية

المناطق - وكالات

بحث وزير الأشغال العامة والطرق اليمني، معين عبدالملك، اليوم، مسؤول الملف الاقتصادي والقائم بأعمال المدير القطري لوكالة المساعدات الامريكية USAID مايكل ويزان .

وجرى خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، بحث إمكانية تسهيل حركة التجارة والبضائع في المنافذ البرية والبحرية وعبر الطرق الداخلية والتحديات التي تواجه قطاعات النقل والطرق وإمكانية مساهمة الوكالة في تقديم العون الفني والتقني والتجهيزات لهذه القطاعات بما يساعد على تنشيط وتنمية حركة البضائع والتجارة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مشاريع إعادة تأهيل بعض الطرق والاحتياجات الملحة في هذا القطاع بما يمكن من استعادة فاعلية قطاع النقل الداخلي.