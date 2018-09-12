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نائب أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة التميز في العمل الخيري

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نائب أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة التميز في العمل الخيري

نائب أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة التميز في العمل الخيري
http://almnatiq.net/?p=630776
المناطق - مكة المكرمة

كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة،صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة التميز في العمل الخيري، وذلك بقاعة الريتزكارلتون الكبرى بجدة.
و قدّم الأمين العام لجائزة التميز في العمل الخيري الدكتور حسن شريم جزيل شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة مكة لرعايته للحفل وتكريمه للفائزين، مؤكدًا أن الرعاية غير مستغربة من سموه والذي يهتم ويسعى على الدوام لتنمية وتطوير العمل الخيري وفق رؤية المملكة 2030، قائلاً: “هذا نهج ولاة الأمر في البلد المبارك والذين يقدمون الغالي والنفيس لتطوير الجهات والمؤسسات بمختلف تخصصاتها ومجالاتها فيما فيه مصلحة الوطن والمواطنين”.
و تهدف الجائزة لإشاعة التميُّز في العمل الخيري والاجتماعي ودعم ونشر مفاهيم وتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي، وتكريم أفضل الممارسات في مجال العمل الخيري، وتعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى الجودة والتميز في القطاع الثالث على المستوين المحلي والعالمي.
وكرم سموه 10 فائزين في الدورة الثالثة للجائزة وذلك بعد تنافس 109 جهات خيرية في مجال(المنشأة الخيرية المتميزة)، و66 مشروعًا خيريًا في مجال (المشروع الخيري المتميِّز)، و213 مشاركًا في مجال (الفكرة الإبداعية المتميِّزة).

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