ابن مشيط يرعى انطلاق بطولة البلوت بخميس مشيط

ضمن فعاليات صيف محافظة خميس مشيط رعى محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مساء اليوم افتتاح بطولة خميس مشيط للبلوت وذلك بمقهى دبل كافية بمدينة التقنية للإتصالات وعند وصول سعادته قام بقص الشريط ثم تجول في أرجاء المقهى وبعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم تلى ذلك كلمة لمنظمي البطولة وفي نهاية الحفل قام سعادة محافظ خميس مشيط بإعلان إفتتاح البطولة حيث قال سعادته بسم الله وعلى بركة الله أعلن إنطلاق بطولة البلوت بمحافظة خميس مشيط وبهذه المناسبة أشكر أصحاب المقهى على ما قاموا به من إستضافة للبطولة وما رأيناه الليله جميل و هو جهد مشرف من هؤلاء الشباب وهو المأمول من شبابنا أبناء المحافظة والمنطقة وهذه المشاريع فيها الخير لرفعة المحافظة والمنطقة بأكملها سياحياً وثقافياً ونسأل الله لهم التوفيق وإن شاء الله سنرى مثل هذه البطولة تتكرر في الأعوام القادمة ونتمنى للفرق المشاركة التوفيق وشكراً للجميع .

بعد ذلك قام محافظ خميس مشيط بتكريم الجهات المشاركة وعلى رأسهم لجنة التنمية السياحية بالمحافظة والإعلاميين المشاركين بتغطية البطولة .