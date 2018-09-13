تفاصيل الوظائف بكلية الأمير سلطان العسكرية

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أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عن توفر عدداً من الوظائف الإدارية والإدارية المساندة ووظائف تقنية المعلومات والتشغيل والصيانة الشاغرة في أقسام الكلية.

وبحسب التفاصيل فإن الكلية ترغب شغلها بمواطنين (ذكور وإناث) وحسب الشروط المطلوبة لكل وظيفة علماً بأن تقديم الطلبات يبدأ من اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 الموافق 03 محرم 1440هـ وينتهي نهاية يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 الموافق 09 محرم 1440هـ عبر الموقع الرسمي للكلية.

ومن ضمن الشروط العامة للتوظيف: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة وأن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

أن لا تقل فترة الدبلوم لحملة شهادة الدبلوم المعتمد عن (سنتين دراسيتين) بعد الثانوية العامة ويشترط وجود خبرة عملية للوظائف التخصصية التي تحتاج خبرة وإجتياز اختبار التخصص للوظائف التخصصية.

وأن يجتاز المتقدم بنجاح ما تقرره إدارة الكلية من اختبارات ومقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة وأن يكون لائقاً طبياً للقيام بمهام العمل.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

http://psmchsreg.psmchs.edu.sa/eims/Default.aspx