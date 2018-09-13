احدث الأخبار

تفاصيل الوظائف بكلية الأمير سلطان العسكرية
أبرز المواد
 ابن مشيط يرعى انطلاق بطولة البلوت بخميس مشيط
منطقة عسير
 نائب أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة التميز في العمل الخيري
منطقة مكة المكرمة
 “الشرعية” تسيطر على منافذ الحديدة.. ويقطع خطوط إمداد الحوثي
أبرز المواد
 دراسة “صادمة” بشأن أدوية السعال
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرات الانتحارية في العراق والصومال وأفغانستان
أبرز المواد
 سخرة وتحرش.. ظروف عمل “بشعة” للاجئين السوريين في تركيا
أبرز المواد
 اليمن يبحث مع وكالة أمريكية تسهيل حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية
أبرز المواد
 مدرب الفتح : نسعى لتحقيق النقاط الثلاث أمام الوحدة اليوم
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يجري اتصالا هاتفيا بأسرة الشهيد القرني
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ: الدوري السعودي في المركز السادس عالمياً
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: الخلاص من الميليشيا الانقلابية بات قريبا
أبرز المواد
تفاصيل الوظائف بكلية الأمير سلطان العسكرية

تفاصيل الوظائف بكلية الأمير سلطان العسكرية

أبرز المواد
ابن مشيط يرعى انطلاق بطولة البلوت بخميس مشيط

ابن مشيط يرعى انطلاق بطولة البلوت بخميس مشيط

منطقة عسير
نائب أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة التميز في العمل الخيري

نائب أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة التميز في العمل الخيري

منطقة مكة المكرمة
“الشرعية” تسيطر على منافذ الحديدة.. ويقطع خطوط إمداد الحوثي

“الشرعية” تسيطر على منافذ الحديدة.. ويقطع خطوط إمداد الحوثي

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف بكلية الأمير سلطان العسكرية

تفاصيل الوظائف بكلية الأمير سلطان العسكرية
http://almnatiq.net/?p=630793
المناطق_الرياض

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عن توفر عدداً من الوظائف الإدارية والإدارية المساندة ووظائف تقنية المعلومات والتشغيل والصيانة الشاغرة في أقسام الكلية.

وبحسب التفاصيل فإن الكلية ترغب شغلها بمواطنين (ذكور وإناث) وحسب الشروط المطلوبة لكل وظيفة علماً بأن تقديم الطلبات يبدأ من اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 الموافق 03 محرم 1440هـ وينتهي نهاية يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 الموافق 09 محرم 1440هـ عبر الموقع الرسمي للكلية.

ومن ضمن الشروط العامة للتوظيف: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة وأن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

أن لا تقل فترة الدبلوم لحملة شهادة الدبلوم المعتمد عن (سنتين دراسيتين) بعد الثانوية العامة ويشترط وجود خبرة عملية للوظائف التخصصية التي تحتاج خبرة وإجتياز اختبار التخصص للوظائف التخصصية.

وأن يجتاز المتقدم بنجاح ما تقرره إدارة الكلية من اختبارات ومقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة وأن يكون لائقاً طبياً للقيام بمهام العمل.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

http://psmchsreg.psmchs.edu.sa/eims/Default.aspx

روابط ذات صلة

“الشرعية” تسيطر على منافذ الحديدة.. ويقطع خطوط إمداد الحوثي

“الشرعية” تسيطر على منافذ الحديدة.. ويقطع خطوط إمداد الحوثي
دراسة “صادمة” بشأن أدوية السعال

دراسة “صادمة” بشأن أدوية السعال
المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرات الانتحارية في العراق والصومال وأفغانستان

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرات الانتحارية في العراق والصومال وأفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*