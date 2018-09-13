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شاهد.. كيف رد مدير جامعة شقراء على طالب تعجب من عدم رؤية أساتذة سعوديين في الجامعة!

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المناطق_الرياض

في قول لم يستطع أحد أن يقوله رد مدير جامعة شقراء الدكتور عوض الأسمري برد جميل على طالب في الجامعة بعد استفساره عن قلة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعة وتحديداً في المسار الذي يدرس به الطالب.

سؤال الطالب
ووجه الطالب سؤالا لمدير جامعة شقراء قائلا : منذ أن داومت بالجامعة لم أرى أستاذ سعودي في الجامعة وتحديدا في المسار الصحي وأريد أن أعرف السبب.

رد مدير الجامعة
ورد مدير الجامعة – خلال مقطع انتشر على مواقع التواصل – قائلا: ” السبب أنت وإخوانك والأجيال السابقة ” في إشارة إلى أن الطلاب السعوديين هم السبب في الاعتماد على الأساتذة الأجانب .

إعلانات توظيف
وأكد أن الجامعة بها إعلانات توظيف على مدار العام ولكنها لم تتلقى أي طلب من أي أستاذ سعودي للتقدم لشغل أي وظيفة سواء في الطب أو الهندسة أو أي تخصصات أخرى وتنطبق عليه الشروط وتم رفضه .

الكفاءة
وأضاف : أن الأساتذة المتعاقدين بالجامعة يتميزون بالكفاءة ومضى قائلا: ” هؤلاء إخواننا وهم من قدموا لنا العلم وهذه النغمة لا أحبها لأنها عنصرية”. وتابع: نحن جامعة لا نأتي بشخص إلا إذا كانت تنطبق عليه الشروط “.

المحافظات بيئة طاردة
وأستطرد قائلا : زملائنا من المتعاقدين البعض لم يجد هنا مدارس عالمية ليلحق بها أبنائه ” ووصف المحافظات بأنها بيئة طاردة .
كما وصف حديث ” الطالب ” بالجهالة وأن مصدرها وسائل الإعلام الخاطئة ” ونصحه بالتوجه إلى جامعة أخرى خارج المحافظات إذا كان يريد جامعة لا يوجد بها أساتذة أجانب.

 وسؤال الطالب يفتح بابا للمطالبه بتطوير المحافظات لتكون بيئه جاذبه تساهم في الحد من الزحف السكاني على المدن الكبرى وتشجع على الهجرة العكسية التي يجب أن تكون احدى أهداف رؤية ٢٠٣٠.

 

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