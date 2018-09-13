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الكشف عن موعد إعلان نتائج التحقيق في واقعة تكليف طالبة بصب القهوة في المدرسة وإصابتها بحروق!

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الكشف عن موعد إعلان نتائج التحقيق في واقعة تكليف طالبة بصب القهوة في المدرسة وإصابتها بحروق!

الكشف عن موعد إعلان نتائج التحقيق في واقعة تكليف طالبة بصب القهوة في المدرسة وإصابتها بحروق!
http://almnatiq.net/?p=630805
المناطق_الرياض

ينتظر الوسط التعليمي في عسير اليوم (الخميس) إعلان نتائج التحقيق في واقعة الحروق التي طالت يد طالبة في مدرسة الواديين الابتدائية، بعد تكليفها بصب القهوة لأمهات الطالبات في مستهل العام الدراسي الجديد.
تسلم التقرير
وكانت لجنة التحقيق التي شكلها مدير التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان بدأت أعمالها الثلاثاء برئاسة مساعدة المدير العام. وقال كركمان إن اللجنة أنهت أعمالها ومن المنتظر تسلمه التقرير اليوم ليتم بموجبه اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما حدث، بحسب “عكاظ”.
صب القهوة
يشار إلى أن متابعي الواقعة استهجنوا تكليف طالبة بصب القهوة لأمهات الطالبات في مستهل العام الدراسي الجديد، ما أدى إلى إصابتها بحروق في يدها، واستغربوا التأخير في إسعاف الطالبة، طبقا لرواية والدها.

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