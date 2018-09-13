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بالفيديو.. تركي آل الشيخ: يناشد “السيسي”بسبب بيراميدز: اتحاد الكرة مشغول بسما المصري ويريدون تطفيشي

بالفيديو.. تركي آل الشيخ: يناشد “السيسي”بسبب بيراميدز: اتحاد الكرة مشغول بسما المصري ويريدون تطفيشي
http://almnatiq.net/?p=630817
المناطق_الرياض

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة وأحد مستثمري نادي بيراميدز في مصر، أنه خاطب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لكي يحسم الأمر ويجد حلًا للمضايقات والعراقيل التي يتعرض لها فريقه – بيراميدز – في الدوري المصري.

عدالة السيسي
وأضاف: في مداخلة هاتفية بفضائية “بيراميدز”: “أنا طفح بيا الكيل، وأثق في عدالة الرئيس السيسي هو مبيرضاش بالظلم، هو بيراميدز مش نادي مصري واستثمار مصري ولاعبون مصريون؟”.

مستوى التحكيم المصري
وأعرب آل الشيخ عن استياءه من مستوى التحكيم المصري خلال المباراة التي جمعت فريقي بيراميدز والجونة بالجولة السادسة من الدوري المصري، مشيرا إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم يضع العراقيل عن طريق تعيين العديد من الحكام دون المستوى لمباريات بيراميدز بالدوري.

إثارة العراقيل
وتابع: “هناك من يضع العراقيل أمام الاستثمار في الدوري المصري، ولكن لمصر رجال قادرون على تجاوز هذا، عايزين يطفشوني.. بس أنا واخدها تحدي معاهم، الدوري المصري بتحكمه العلاقات الشخصية”.

اتحاد الكرة مشغول بالرد على سما المصري
وفي نفس السياق هاجم آل الشيخ اتحاد الكرة المصري قائلًا: “كل هم اتحاد الكرة هو الرد على سما المصري إنها تبقى مدير الكرة في المنتخب ولا لاء، دون أن يلتفتوا إلى الاستثمارات”.
وكان بيراميدز تعادل مع الجونة في الجولة السادسة من الدوري المصري بهدف لكل منهما، حيث خطف فريق “تركي آل الشيخ” التعادل في اللحظات الأخيرة.

 

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