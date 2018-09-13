حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية بعد تعطلها في الربع الخالي

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http://almnatiq.net/?p=630824
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن/ ساهر بن محمد الحربي بأن الدوريات البرية في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية تمكنت ، بتوفيق الله ، مساء يوم الثلاثاء الموافق ١ /١ / ١٤٤٠هـ ، من إنقاذ مواطنين إماراتيي الجنسية بعد تعرض مركبتهما إلى عطب في إطاراتها بمنطقة نائية على طريق الشيبة – بطحاء الدولي، حيث ورد لغرفة القيادة والسيطرة بالمديرية العامة لحرس الحدود بلاغاً من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالرياض عن تعرض سيارة يستقلها شخصان للعطل على طريق الشيبة – بطحاء الدولي، وتم على الفور تمرير البلاغ إلى غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة الشرقية التي تمكنت ، بتوفيق الله ، من تحديد موقعهما، وتقديم العون والمساعدة اللازمة، ولَم يتعرض أي منهما لأذى – ولله الحمد .
وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع تعليمات الأمن والسلامة وتوخي الحذر وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة متمنياً السلامة للجميع.

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