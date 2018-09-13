الشيخ المصلح: لا يجوز اختلاء «الراقي» بالمرأة دون محرم

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أكد أستاذ الفقه في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح أنه لا يجوز اختلاء الراقي الشرعي بالمرأة دون محرم؛ تحسباً لتعرضهما إلى الفتنة من الشيطان.

وقال المصلح في رده على استفسار لإحدى المتصلات ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة بشأن اشتراط الراقي الاختلاء بها، إنه لا يجوز ولا ينبغي أن تذهب إليه غير مستقيم الحال.

وأضاف المصلح أن ما ذكرت من عمل ليس صحيحاً، كون شرطه سيقرب فتنة الشيطان منهما.

ولفت إلى أن الراقي قد يفتن من الشيطان ولذا يجب على المؤمن أن يكون فطناً وضرورة العناية بعدم الاختلاء بالمرأة؛ لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم والقارئ قد يفتتن ويصدر منه ما لا يجوز من الأعمال.

وأشار إلى أن الشيطان يزين القبيح ويستدرج الإنسان لما لا يحمد عقباه وإن كان ذلك في قراءة القرآن.