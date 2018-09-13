احدث الأخبار

بالفيديو.. سيارة تصدم حشدًا بالصين وتوقع 9 قتلى و46 جريحًا
أبرز المواد
 إطلاق نار في كاليفورنيا.. قتلى بينهم زوجة المهاجم
أبرز المواد
 حمود أبو طالب: هكذا ينخدع البعض فيما يقوله الأخ جودة “بتاع كله”!
أبرز المواد
 الشيخ المصلح: لا يجوز اختلاء «الراقي» بالمرأة دون محرم
أبرز المواد
 الحياة الفطرية: مكافأة الـ 5000 ريال شائعة
أبرز المواد
 سفار المملكة في واشنطن توجه تحذيرا عاجلا لجميع السعوديين الموجودين في أمريكا
أبرز المواد
 حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية بعد تعطلها في الربع الخالي
أبرز المواد
 بالفيديو.. تركي آل الشيخ: يناشد “السيسي”بسبب بيراميدز: اتحاد الكرة مشغول بسما المصري ويريدون تطفيشي
أبرز المواد
 بالفيديو.. قطري “مفنش” يشكو من سوء الأحوال المعيشية وتراكم الديون.. ويوجه رسالة لـ ” تميم”
أبرز المواد
 نساء “دومة الجندل” يجلسن على الأرض تحت أشعة الشمس أمام مركبة الأحوال المدنية للحصول على بطاقة الهوية!
أبرز المواد
 مواطن يتفاجأ بمخالفة مرورية من محافظة حقل لسيارته الواقعة بالبدع
أبرز المواد
 كشف تفاصيل جديدة حول آخر تطورات قضية مقطع “دق على عمتك”!
أبرز المواد
بالفيديو.. سيارة تصدم حشدًا بالصين وتوقع 9 قتلى و46 جريحًا

بالفيديو.. سيارة تصدم حشدًا بالصين وتوقع 9 قتلى و46 جريحًا

أبرز المواد
إطلاق نار في كاليفورنيا.. قتلى بينهم زوجة المهاجم

إطلاق نار في كاليفورنيا.. قتلى بينهم زوجة المهاجم

أبرز المواد
حمود أبو طالب: هكذا ينخدع البعض فيما يقوله الأخ جودة “بتاع كله”!

حمود أبو طالب: هكذا ينخدع البعض فيما يقوله الأخ جودة “بتاع كله”!

أبرز المواد
الشيخ المصلح: لا يجوز اختلاء «الراقي» بالمرأة دون محرم

الشيخ المصلح: لا يجوز اختلاء «الراقي» بالمرأة دون محرم

أبرز المواد

سفار المملكة في واشنطن توجه تحذيرا عاجلا لجميع السعوديين الموجودين في أمريكا

سفار المملكة في واشنطن توجه تحذيرا عاجلا لجميع السعوديين الموجودين في أمريكا
http://almnatiq.net/?p=630829
المناطق_وكالات

وجهت  السفارة السعودية في وأشنطن أمس الأربعاء، تحذيرا عاجلا للمواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، وطالبتهم بالتواصل معها .

ودعا بيان السفارة السعودية في واشنطن على “تويتر”، جميع السعوديين الموجودين في ولايات شمال كارولاينا، وجنوب كارولاينا، وفرجينيا، وديلاوير، أخذ الحيطة والحذر، حتى لا يصيبهم أي ضرر بسبب إعصار “فلورنس”.
وطالبت السفارة السعودية في واشنطن المواطنيين السعوديين بالاستماع لتحذيرات السلطات المحلية واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء، بسبب الإعصار.

وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن تتحول العاصفة المدارية “فلورنس” إلى إعصار، في طريقها للساحل الشرقي الأمريكي.

وقال المركز إن العاصفة ستجلب رياحا قوية تهدد الحياة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة قبل أن تصل إلى اليابسة في الأيام المقبلة، بحسب وكالة “رويترز”.
وأضاف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ومقره كاليفورنيا: “العاصفة فلورنس تستجمع قوتها فوق المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن العاصفة ستشتد بصورة سريعة، لتتحول إلى إعصار كبير يحمل رياحا بسرعة لا تقل عن 179 كيلومترا في الساعة.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. سيارة تصدم حشدًا بالصين وتوقع 9 قتلى و46 جريحًا

بالفيديو.. سيارة تصدم حشدًا بالصين وتوقع 9 قتلى و46 جريحًا
إطلاق نار في كاليفورنيا.. قتلى بينهم زوجة المهاجم

إطلاق نار في كاليفورنيا.. قتلى بينهم زوجة المهاجم
حمود أبو طالب: هكذا ينخدع البعض فيما يقوله الأخ جودة “بتاع كله”!

حمود أبو طالب: هكذا ينخدع البعض فيما يقوله الأخ جودة “بتاع كله”!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*