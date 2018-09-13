احدث الأخبار

إطلاق نار في كاليفورنيا.. قتلى بينهم زوجة المهاجم
أبرز المواد
 حمود أبو طالب: هكذا ينخدع البعض فيما يقوله الأخ جودة “بتاع كله”!
أبرز المواد
 الشيخ المصلح: لا يجوز اختلاء «الراقي» بالمرأة دون محرم
أبرز المواد
 الحياة الفطرية: مكافأة الـ 5000 ريال شائعة
أبرز المواد
 سفار المملكة في واشنطن توجه تحذيرا عاجلا لجميع السعوديين الموجودين في أمريكا
أبرز المواد
 حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية بعد تعطلها في الربع الخالي
أبرز المواد
 بالفيديو.. تركي آل الشيخ: يناشد “السيسي”بسبب بيراميدز: اتحاد الكرة مشغول بسما المصري ويريدون تطفيشي
أبرز المواد
 بالفيديو.. قطري “مفنش” يشكو من سوء الأحوال المعيشية وتراكم الديون.. ويوجه رسالة لـ ” تميم”
أبرز المواد
 نساء “دومة الجندل” يجلسن على الأرض تحت أشعة الشمس أمام مركبة الأحوال المدنية للحصول على بطاقة الهوية!
أبرز المواد
 مواطن يتفاجأ بمخالفة مرورية من محافظة حقل لسيارته الواقعة بالبدع
أبرز المواد
 كشف تفاصيل جديدة حول آخر تطورات قضية مقطع “دق على عمتك”!
أبرز المواد
 الكشف عن موعد إعلان نتائج التحقيق في واقعة تكليف طالبة بصب القهوة في المدرسة وإصابتها بحروق!
أبرز المواد
إطلاق نار في كاليفورنيا.. قتلى بينهم زوجة المهاجم

إطلاق نار في كاليفورنيا.. قتلى بينهم زوجة المهاجم

أبرز المواد
حمود أبو طالب: هكذا ينخدع البعض فيما يقوله الأخ جودة “بتاع كله”!

حمود أبو طالب: هكذا ينخدع البعض فيما يقوله الأخ جودة “بتاع كله”!

أبرز المواد
الشيخ المصلح: لا يجوز اختلاء «الراقي» بالمرأة دون محرم

الشيخ المصلح: لا يجوز اختلاء «الراقي» بالمرأة دون محرم

أبرز المواد
الحياة الفطرية: مكافأة الـ 5000 ريال شائعة

الحياة الفطرية: مكافأة الـ 5000 ريال شائعة

أبرز المواد

إطلاق نار في كاليفورنيا.. قتلى بينهم زوجة المهاجم

إطلاق نار في كاليفورنيا.. قتلى بينهم زوجة المهاجم
http://almnatiq.net/?p=630838

فتح مسلح النار في بيكرزفيلد بولاية كاليفورنيا، ما أوقع 5 قتلى من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.
وصرح اللفتنانت مارك كينغ من شرطة منطقة كيرن “هناك 6 قتلى هم المشتبه به و5 ضحايا”، مضيفا “يمكن أن يكون الحادث عمل عنف منزلي”.
أعداد كثيفة
وتواجدت أعداد كثيفة من الشرطة في مكان الحادث وأغلق جزء من المنطقة، فيما هرعت العديد من عربات الإسعاف إلى المكان.
وذكرت الشرطة الأميركية أن مسلحا مجهولا قتل 5 أشخاص بالرصاص في سلسلة هجمات في جنوب كاليفورنيا قبل أن يقتل نفسه.
قتل زوجته
وقال قائد شرطة مقاطعة كيرن، دوني يانغبلاد، إن الرجل قتل زوجته ورجلا في شركة للشحن في بيكرزفيلد في كاليفورنيا.
وأضاف أنه قتل بعد ذلك رجلا آخر بالقرب من الشركة وشخصين آخرين في وقت لاحق في مسكن.

واستولى المسلح بعد ذلك على سيارة قبل أن يقتل نفسه عندما واجهه شرطي

روابط ذات صلة

حمود أبو طالب: هكذا ينخدع البعض فيما يقوله الأخ جودة “بتاع كله”!

حمود أبو طالب: هكذا ينخدع البعض فيما يقوله الأخ جودة “بتاع كله”!
الشيخ المصلح: لا يجوز اختلاء «الراقي» بالمرأة دون محرم

الشيخ المصلح: لا يجوز اختلاء «الراقي» بالمرأة دون محرم
الحياة الفطرية: مكافأة الـ 5000 ريال شائعة

الحياة الفطرية: مكافأة الـ 5000 ريال شائعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*