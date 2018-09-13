بالفيديو.. سيارة تصدم حشدًا بالصين وتوقع 9 قتلى و46 جريحًا

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المناطق_وكالات

أعلنت السلطات الصينية أنّ سيارة رباعية الدفع صدمت مساء الأربعاء حشداً من المارة كانوا في ساحة عامة في مدينة بوسط البلاد مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 46 آخرين بجروح.

وقالت حكومة مقاطعة هونان في بيان إنّ المأساة وقعت في الساحة الرئيسية في وسط مدينة هندونغ، وإنّ قوات الأمن اعتقلت السائق.
ونقلت صحيفة بيجينغ نيوز عن الشرطة المحلية قولها إنّ السائق رجل مولود في العام 1964 ويدعى يانغ زانيون وهو من أصحاب السوابق إذ سبق له أن دخل السجن مرات عدة بتهم حيازة مخدرات وسرقة.

واكتفت السلطات بالقول إنها فتحت تحقيقاً في الواقعة، من دون أن توضح ما إذا كان السائق قد صدم الحشد عمداً أو عن غير قصد.

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