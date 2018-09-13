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شاهد.. فيديو يوضح كيف صعد الطفل المتوفى إلى سطح المستشفى ومعاناته في إيجاد مخرج!

شاهد.. فيديو يوضح كيف صعد الطفل المتوفى إلى سطح المستشفى ومعاناته في إيجاد مخرج!
http://almnatiq.net/?p=630844
المناطق_الرياض

 أظهر مقطع فيديو الطريق الذي سلكه الطفل ذو الخمس سنوات، الذي عثر عليه متوفى فوق سطح مستشفى بالرياض، وكيف صعد إلى السطح ومعاناته في إيجاد مخرج له قبل أن يفارق الحياة.
مخرج طوارئ
ووفقًا لمقطع الفيديو فإن الطريق المؤدي إلى السطح كان مخرج الطوارئ وكان به أكثر من باب لكن كان من الصعب على الطفل فتحها، ما جعله يواصل طريقه إلى السطح عله يجد مخرجًا.
كاميرات المراقبة
فيما كشفت مصادر أن كاميرات المراقبة أظهرت أن الطفل خرج من أحد مخارج الطوارئ بالدور الرابع لا تتوفر بداخله كاميرات مراقبة، وبعد صعوده للسطح رصدته كاميرا كانت بالأعلى.
نصف ساعة
وأضافت بحسب” سبق” أن الكاميرات أوضحت تجول الطفل في السطح مدة لا تزيد على نصف ساعة تقريبًا قبل أن يصعد سلماً للوصول لغرفة السطح قبل أن يعلق بها طوال الساعات الأربع المتبقية.

 

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