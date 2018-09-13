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دوريات الأمن تضبط 46.925 مطلوباً جنائياً وأرباب سوابق ومتسولين في شهر

دوريات الأمن تضبط 46.925 مطلوباً جنائياً وأرباب سوابق ومتسولين في شهر

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دوريات الأمن تضبط 46.925 مطلوباً جنائياً وأرباب سوابق ومتسولين في شهر

دوريات الأمن تضبط 46.925 مطلوباً جنائياً وأرباب سوابق ومتسولين في شهر
http://almnatiq.net/?p=630847
المناطق_بريدة

أوقعت الإدارة العامة لدوريات الأمن بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، خلال شهر ذي الحجة بـ46,925 شخصًا، بينهم قرابة الـ13 ألف مطلوب جنائي وأرباب سوابق، و2,177 متسولا في مواقع مختلفة، جاء ذلك وفقاً لما نشرته المدينة من خلال عمليات الرصد والمتابعة الأمنية من قبل دوريات الأمن، والتي نجح رجالها في كشف اللثام عنهم، والإيقاع بهم من خلال المتابعة الأمنية ونقاط التفتيش الفجائية والكمائن الأمنية؛ لتورطهم بالعديد من الجرائم المختلفة، والتي تنوعت ما بين السرقات وترويج المخدرات والمسكرات وحيازتها وسلب المارة وغيرها من القضايا الجنائية الأخرى، بينما تنوعت حالات بقية المضبوطين ما بين حالات اشتباه وارتكاب مخالفات تخص الأنظمة، كما تمكن رجال الأمن من ضبط 1,286 مركبة مرتبطة بقضايا جنائية وأخلاقية من بين «7,933» مركبة تم ضبطها كانت المسروقة منها 1,215 مركبة و996 مطلوبة وبقية المركبات كان مشتبهًا بها، ومركبة دون إثبات ملكية ومخالفة للأنظمة المرورية.

وفيما يخص محاربة المخدرات والمسكرات فقد تمكنت دوريات الأمن من إحباط ترويج 3,575 قارورة مسكر و118 برميلًا و62 «جركل» لمادة العرق المسكر.

كما تم إحباط ترويج «1,616,5» جرام لمادة الحشيش المخدر، إضافة إلى إحباط ترويج «5,634» حبة مخدرة، وإحباط توزيع كميات أخرى من الهروين ومادة الشبو والقات المخدر.

كما تمكنت دوريات الأمن من ضبط العديد من الأسلحة والتي بلغت أكثر من «3,691 قطعة سلاح مختلفة الأنواع منها «28» سلاحًا من نوع رشاش و134 مسدسًا وبقيت الأعداد تنوعت مابين بندقية نارية وهوائية وسلاح أبيض وذخيرة حية.

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