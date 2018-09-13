“جامعة القصيم” تنظم المؤتمر الدولي الأول لتقويم أداء عضو هيئة التدريس

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تستعد جامعة القصيم مُمثلة بكلية التربية لتنظيم المؤتمر الدولي الأول حول أداء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، خلال الفترة من 14– 16 جماد الأول 1440هـ، الموافق 20- 22 يناير 2019م، بعنوان “تقويم أداء عضو هيئة التدريس.. في ضوء التوجهات الوطنية الحديثة”، وذلك انطلاقًا من رؤية الجامعة المتمثلة في دعم التنمية المستدامة، وتقديم تعليما متميزًا، والإسهام في بناء مجتمع المعرفة، ورسالتها التي تسعى لتقديم تعليم جامعي متطور، وخدمات مجتمعية متميزة، بإشراف ورعاية معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة.

ومن جهته أوضح الدكتور سامي بن فهد السنيدي عميد كلية التربية أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها: تعميق دور الجامعة في تحقيق رؤية 2030، من خلال تطوير وتقويم عضو هيئة التدريس بها، والتعرف على التوجهات الوطنية والدولية في تقويمه، والاستفادة من تجارب بعض الجامعات الرائدة ذات التقييم المرتفع عالميا في هذا المجال، بالإضافة إلى بناء معايير لأداء عضو هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار “السنيدي” إلى أهمية نشر ثقافة التقويم كمدخل لإصلاح التعليم، وتصميم إطار لتقويم عضو هيئة التدريس في الجامعة، والاستفادة من مقترحات وخطط استشرافية لتفعيل معايير تقييمه، وبيان أهمية التقويم طبقاً للمهام المنوطة به، والتعرف على الممارسات المتميزة لتقويمهم في الجامعات السعودية، وتحديد المقاييس والمؤشرات التي تعتمدها الجامعة لتقويم أداء عضو هيئة التدريس فيها.

وأضاف “السنيدي” أن محاور المؤتمر تتنوع بين عدة محاور أولها: تقويم الممارسات التدريسية لعضو هيئة التدريس، والمحور الثاني تقويم النمو المهني والمشاركة المجتمعية لعضو هيئة التدريس، بينما يتطرق المحور الثالث لتقويم عضو هيئة التدريس وعلاقته في الابتكار، والإبداع، فيما يختص المحور الرابع بالتوجهات الوطنية والدولية في تقويم عضو هيئة التدريسية، أما المحور الأخير فهو عن تقويم عضو هيئة التدريس في ضوء معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي.

وبيّن “السنيدي” ضوابط اختيار البحوث والأوراق العلمية المشاركة بالمؤتمر، والتي تتمثل في أن يكون البحث ضمن محاور أو موضوعات المؤتمر ويتبع المنهجية العلمية المعتمدة، ولم يسبق للبحث أو الورقة العلمية المقدمة للمؤتمر نشره لأي جهة أخرى سواءً مجلة علمية أو مؤتمر أو أي وسيلة أخرى، حيث تصدر الموافقة المبدئية والنهائية تباعاً حسب إجراءات التسجيل وتعليمات المؤتمر.

وأضاف “السنيدي” أن البحوث المقدمة للمؤتمر يجب أن ترسل على صيغة ملف وورد، ويجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 30 صفحة شاملة المراجع والملاحق، كما يجب أن يحتوي البحث على (عنوان البحث – اسم الباحث – الجامعة أو الجهة التي يعمل بها – الدولة) باللغة العربية والإنجليزية، وملخص باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، واستخدام APA في التوثيق والمراجع، ويفضل تجهيز ملف باور بوينت PowerPoint وذلك بهدف عرض البحث أو ورقة العمل ضمن جدول أعمال المؤتمر في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

يذكر أن أخر موعد لاستقبال الملخصات بتاريخ 29/1/1440هـ، الموافق 9/10/2018، وترسل على بريد الإلكتروني edcd@qu.edu.sa ، وآخر موعد لاستقبال البحوث بتاريخ 29/3/1440هـ، الموافق 7/12/2018م .