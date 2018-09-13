مدير شرطة منطقة تبوك يقلد عدد من الضباط رتبتهم الجديدة

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء غازي بن محمد البدراني الحربي بمكتبه عدد من الضباط بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة ( عقيد ) حيث شملت الترقية كلا من الضباط التالية أسمائهم :
المقدم / علي بن أحمد القرني – شرطة منطقة تبوك
المقدم / سعود بن علي العيادي – ادارة دوريات الامن
المقدم / عبداللطيف بن عطالله الماضي – ادارة دوريات الامن.
وحيث هنأهم سعادته بهذا الثقة الغالية متمنياً له مزيدا من التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن .
ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة وان تكون هذه الترقية دافعا له لبذل المزيد من العطاء.
التعليقات (٠) اضف تعليق