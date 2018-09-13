احدث الأخبار

خادم الحرمين يصدر أمرا بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل
أبرز المواد
 مكرم محمد أحمد: دول الرباعية نجحت في “لجم” دور قطر الإرهابي.. وحزب الله أداة طهران التخريبية
أبرز المواد
 وزارة الصحة تنفذ خطة متكاملة لأتمتة المختبرات الطبية
أبرز المواد
 «التأمينات الاجتماعية» تذكّر بتسجل المدد السابقة التي لم يتم تسجيلها
أبرز المواد
 البلوي يستقبل مساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 مدير شرطة منطقة تبوك يقلد عدد من الضباط رتبتهم الجديدة
أبرز المواد
 “جامعة القصيم” تنظم المؤتمر الدولي الأول لتقويم أداء عضو هيئة التدريس
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يفتتح معرض كنوز الصين
أبرز المواد
 دوريات الأمن تضبط 46.925 مطلوباً جنائياً وأرباب سوابق ومتسولين في شهر
أبرز المواد
 شاهد.. فيديو يوضح كيف صعد الطفل المتوفى إلى سطح المستشفى ومعاناته في إيجاد مخرج!
أبرز المواد
 بالفيديو.. سيارة تصدم حشدًا بالصين وتوقع 9 قتلى و46 جريحًا
أبرز المواد
خادم الحرمين يصدر أمرا بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

خادم الحرمين يصدر أمرا بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

أبرز المواد
مكرم محمد أحمد: دول الرباعية نجحت في “لجم” دور قطر الإرهابي.. وحزب الله أداة طهران التخريبية

مكرم محمد أحمد: دول الرباعية نجحت في “لجم” دور قطر الإرهابي.. وحزب الله أداة طهران التخريبية

أبرز المواد
وزارة الصحة تنفذ خطة متكاملة لأتمتة المختبرات الطبية

وزارة الصحة تنفذ خطة متكاملة لأتمتة المختبرات الطبية

أبرز المواد

مدير شرطة منطقة تبوك يقلد عدد من الضباط رتبتهم الجديدة

http://almnatiq.net/?p=630859
المناطق_علي العميري
قلد مدير شرطة منطقة تبوك  اللـواء غازي بن محمد البدراني الحربي بمكتبه عدد من الضباط بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم  إلى رتبة ( عقيد ) حيث  شملت الترقية كلا من الضباط التالية أسمائهم :
المقدم / علي بن أحمد القرني – شرطة منطقة تبوك
المقدم / سعود بن علي العيادي – ادارة دوريات الامن
المقدم / عبداللطيف بن عطالله الماضي  – ادارة دوريات الامن.
وحيث هنأهم سعادته بهذا الثقة الغالية متمنياً له مزيدا من التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن .
ومن جهتهم عبر الضباط  المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة وان تكون هذه الترقية دافعا له لبذل المزيد من العطاء.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يصدر أمرا بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

خادم الحرمين يصدر أمرا بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل
مكرم محمد أحمد: دول الرباعية نجحت في “لجم” دور قطر الإرهابي.. وحزب الله أداة طهران التخريبية

مكرم محمد أحمد: دول الرباعية نجحت في “لجم” دور قطر الإرهابي.. وحزب الله أداة طهران التخريبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*