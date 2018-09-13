مدير شرطة منطقة تبوك يقلد عدد من الضباط رتبتهم الجديدة

المناطق_علي العميري

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء غازي بن محمد البدراني الحربي بمكتبه عدد من الضباط بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة ( عقيد ) حيث شملت الترقية كلا من الضباط التالية أسمائهم :

المقدم / علي بن أحمد القرني – شرطة منطقة تبوك

المقدم / سعود بن علي العيادي – ادارة دوريات الامن

المقدم / عبداللطيف بن عطالله الماضي – ادارة دوريات الامن.

وحيث هنأهم سعادته بهذا الثقة الغالية متمنياً له مزيدا من التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن .

ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة وان تكون هذه الترقية دافعا له لبذل المزيد من العطاء.