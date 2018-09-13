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البلوي يستقبل مساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة تبوك

http://almnatiq.net/?p=630866
المناطق_تبوك
استقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضباء الشيخ صالح بن صيحان البلوي في مكتبه مساء أمس مساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة تبوك فضيلة الشيخ سعد بن عمر الخيبري في زيارته للاطلاع على سير العمل وكيفية الاستعداد للعمل الميدانى.
وبدوره عبر  الخيبري عن شكره للبلوي على حسن الإستقبال  ،سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه وزملائه لخدمة الدين ثم الملك والوطن .
ومن جانبه قدم البلوي شكره وتقديره لفضيلة مساعد مدير عام الفرع على هذه الزيارة الطيبة والتي تعكس مدى حرص مسؤولي الفرع على تطوير العمل وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العاملين في الميدان ، والوقوف يدا بيد لخدمة الوطن والمواطن ضمن توجيهات وتطلعات ولاة الامر وفقهم الله .

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