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وزارة الصحة تنفذ خطة متكاملة لأتمتة المختبرات الطبية

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وزارة الصحة تنفذ خطة متكاملة لأتمتة المختبرات الطبية

وزارة الصحة تنفذ خطة متكاملة لأتمتة المختبرات الطبية
http://almnatiq.net/?p=630873
المناطق - واس

أكدت وزارة الصحة أنها نفذت خطة متكاملة لأتمتة المختبرات الطبية في مرافقها الصحية, وذلك من خلال توفير “المختبر الآلي”, الذي يعتمد على فحص العينات آلياً بدون تدخل بشري مما يسهم – بإذن الله – في تحسين دقة النتائج وفحص أكبر عدد ممكن من العينات في وقت قياسي، كما أنه يقلل من عبء العمل على العاملين في المختبر، والعمل باستراتيجية تعدد التخصصات، بحيث يربط بين وحدات الكيمياء، والهرمونات، وأمراض وتخثر الدم، إضافة إلى الكيمياء الخاصة والتقدير الدوائي.
وأشارت “الصحة” أن المختبرات الآلية المتكاملة التي تم العمل فيها شملت 14 مختبراً في كلاً من, مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، والمختبر الإقليمي بالرياض، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، ومستشفى الملك عبدالله بجدة، ومستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، ومستشفى الملك فهد بتبوك، ومستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، ومستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، ومستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مجمع والملك فيصل بالطائف، ومستشفى الملك خالد بنجران .
وأبانت أن هناك 11 مشروعاً مماثلاً وقائماً للعديد من المستشفيات المدرجة ضمن خطة الوزارة تتمثل في مستشفى الملك سلمان بالرياض، ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومستشفى الولادة والأطفال ببريدة، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، ومستشفى عسير المركزي، ومستشفى الرس بالقصيم، ومستشفى الولادة والأطفال بنجران، ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ومستشفى الولادة والأطفال بمجمع الملك عبدالله بجدة، ومستشفى المدينة التخصصي بالمدينة المنورة ومستشفى الملك فهد بجازان.

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