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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل
http://almnatiq.net/?p=630882
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلاً المولى – عز وجل – أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله – عز وجل – وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم -.

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