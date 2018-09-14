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دراسة جديدة: الجبن والحليب كامل الدسم يحسن صحة القلب

دراسة جديدة: الجبن والحليب كامل الدسم يحسن صحة القلب
http://almnatiq.net/?p=630887
المناطق - وكالات

كشفت أبحاث جديدة أن منتجات الألبان ليست مخيفة كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أنها يمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب.

وحسب ما ذكرت صحيفة “الميرور” البريطانية، فإن دراسة حديثة توصلت إلى أن تناول الجبن وشرب الحليب الكامل الدسم يمكن أن يحسن صحة القلب.

وقال الباحثون، الذين أجروا الدراسة على أكثر من 130 ألف شخص، إن الأشخاص الذين تناولوا 3 منتجات من منتجات الألبان في اليوم، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وينصح الأطباء بتناول 2 أو 4 من منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم يوميا، لكنهم يوصون بالابتعاد قدر الإمكان عن المنتجات الكاملة الدسم.

ويقول الخبراء، من جامعة ماكماستر في كندا، إن تناول أو شرب كوب من الحليب أو كوب من الزبادي أو شريحة من الجبن أو ملعقة صغيرة من الزبدة، بشكل يومي، قد يحسن صحة قلبك.

وأضافوا أن هؤلاء الأشخاص هم أقل عرضة للوفاة بنسبة 40 بالمئة.

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