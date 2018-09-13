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أمانة المدينة المنورة تعلن موعد سحب قرعة 25 منحة للمواطنين

أمانة المدينة المنورة تعلن موعد سحب قرعة 25 منحة للمواطنين
http://almnatiq.net/?p=630895
المناطق - المدينة المنورة

أَعْلَنَتْ أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم الخميس ، عن أسماء 25 مُوَاطِنَاً ممن تمت الموافقة على منحهم قطعاً سكنية بموجب أوامر سامية من المصابين والشهداء المشاركين في عاصفة الحزم , تقديراً لما يقدموه رجال الأمن من تضحيات لخدمة الدين والملك والوطن .

ودعت الأمانة المواطنين الواردة أسماؤهم بمراجعة المبنى الرئيسي للأمانة، بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم الثلاثاء الْمُوَافِق 8 محرم 1440هـ الساعة التاسعة صَبَاحَاً، مصطحبين معهم الهوية الوطنية وصورة منها، أو الوكالة الشرعية عن الوكلاء، وفي حال عدم حضور أو تخلف المواطن عن القرعة تقوم لجنة المنح بالسحب عنه، وذلك حَسْبَ الأنظمة والتعليمات المتبعة .

وأَوْضَحَتْ أمانة المدينة أن المواطنين هم: عبدالله حسن علي الخيبري , جايز قاسم صفوق العنزي , خالد علي عواد البلوي , فهد حميد عتيق البلادي , لافي شامان عواد الشمري , منيف محي عايد المطيري , علي جابر محمد سحاري , علي بلغيث عبدالله السيد , وائل مرعي علي الفيفي , سعود واصل المرواني , عبدالمجيد حبشي هذال الحربي , يوسف مزيد زيد المطيري , شعلان أحمد محمد الشمراني , متعب حمد بخيت الجهني , فيصل لافي عواد العنزي , محمد عواد فضي الجهني , عبدالإله عوض دليم الشمري , محمد حماد سليم البلوي , عبده أحمد جابر العبدلي , عبدالله سليم عبدالله العبيواني , أحمد محمد حميد المحمادي , عبدالله محمد أسعد الكعبي , عبدالله أحمد عبده العبدلي , مقبل سالم سلامه الحويطي ).

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