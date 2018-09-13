السودان يشكر المملكة على رعاية جرحى قواته المشاركة في اليمن

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المناطق - متابعات

أعرب سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية، عبدالباسط بدوي السنوسي، عن شكره وامتنانه للسعودية على ما تقوم به من اهتمام ورعاية مصابي عمليات الحد الجنوبي في اليمن من القوات السودانية.

وقالت وكالة السودان للأنباء، الخميس، إن السفير بدوي السنوسي اطمأن على مصابي أبطال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذين يتلقون العلاج بمدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض، إثر إصابتهم أثناء مشاركتهم في العمليات العسكرية فى منطقة الحد الجنوبي.

ونقل السفير السوداني للمصابين، تحيات الرئيس عمر البشير، مؤكداً حرص القيادة على الاطمئنان عليهم. وعبّر عن تقديره لما يقومون به من انتصارات بالحد الجنوبي، وسأل الله لهم الشفاء العاجل.

من ناحية أخرى عبّر عدد من الجرحى عن تقديرهم وشكرهم للسفير السنوسي، على اهتمامه ورعايته لهم في تلك الظروف، مؤكدين تمسكهم بالعودة مرة أخرى إلى صفوف القتال بعد شفائهم.

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