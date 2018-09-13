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دوري الأمير محمد بن سلمان السادس عالمياً
http://almnatiq.net/?p=630907
المناطق - الرياض

صنّف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حسب تقرير رسمي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس عالمياً في القيمة السوقية لانتقالات اللاعبين بعد الدوريات الخمس الكبرى.

إذ أعلن تقرير صادر من نظام TMS في الاتحاد الدولي لكرة القدم أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تم تصنيفه السادس على مستوى العالم في قيمة صفقات انتقال اللاعبين المحترفين لصيف 2018-2019.

وبلغت قيمة انتقالات اللاعبين 152.1 مليون دولار، حسبما هو مسجل في نظام الانتقالات، والذي يشمل قيم عقود الانتقال بين وآخر وبدون الرواتب السنوية للاعبين.

وبحسب بيان رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن الأندية السعودية قد حظيت بدعم غير مسبوق من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمتابعة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وجاء الدوري السعودي سادساً بعد الدوريات الخمس الكبرى على الترتيب، الإنكليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي، متجاوزاً دوريات عريقة كالدوري البلجيكي والدوري البرتغالي.

من جانبه قال مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين إن هذا المعيار يعد خطوة نحو وضع الدوري السعودي ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.

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