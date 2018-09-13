رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقدم جوائز لأفضل لاعب ومدرب

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تقديم جوائز لأفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وجوائز شهرية، وذلك في إطار سعيها لتحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية على تقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقد تكفل بدعم المبادرة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وفي هذا الصدد، تم تشكيل لجنة فنية لاختيار الفائزين مكونة من خبرات سعودية وعربية وهم ، خالد بيومي ، و عبدالعزيز الخالد ، و خالد طلعت ، وأحمد عفيفي ، وخالد الشنيف ، وتركي السلطان ” منسق اللجنة ” ، وعبداللطيف الحسيني ، وسعد الشهري ، و محمد عواد .

وسيحصل الفائزان بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما ، فيما سيحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما.