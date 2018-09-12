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أمانة الاحساء : تركيب 75 ألف ” فانوس led” في المرحلة الأولى بمشروع توفير الطاقة

أمانة الاحساء : تركيب 75 ألف ” فانوس led” في المرحلة الأولى بمشروع توفير الطاقة

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أمانة الاحساء : تركيب 75 ألف ” فانوس led” في المرحلة الأولى بمشروع توفير الطاقة

أمانة الاحساء : تركيب 75 ألف ” فانوس led” في المرحلة الأولى بمشروع توفير الطاقة
http://almnatiq.net/?p=630915
المناطق - الأحساء

كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن تواصل اعمال الأمانة ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة  في تنفيذ مشروعها لتركيب إضاءة “LED” المتوائمة مع احدث المعايير العالمية في الطرق والشوارع الرئيسية وكذلك المرافق العامة ، حيث تم تركيب 1100 فانوس  خلال الشهر الماضي ، في حين ان المستهدف خلال الشهر الحالي سبتمبر /2018 (2400 فانوس )، مشيراً الى انه تم اعتماد تركيب مامعدله 75 ألف فانوس كخطة أولية لذلك ، على ان تشمل خطة التركيب كافة المدن والبلدات ، بالإضافة الى ( الحدائق ، مضامير المشاة ، شاطئ العقير) .

وأضاف الملحم .. هذا المشروع من شأنه ان يسهم في تحقيق عناصر إيجابية عدة من بينها ” توفير جهد التيار الكهربائي للانارة ، ملائمة اضاءة فوانيس led لسبل المحافظة على البيئة ، الاسهام في تقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار ، الزيادة في العمر الافتراضي للاضاءة بعكس الأخرى  العادية” ، مؤكداً على ان تطبيق مثل هذه الأنظمة ( نظام اضاءة led ) في الطرق والمرافق الخدمية من شأنه ان يُسهم في إيجاد طاقة نظيفة ، تمشياً مع اهداف رؤية المملكة 2030 ، وصولاً الى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة والمحافظة على البيئة .

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